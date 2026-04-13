Gobierno Petro autoriza eutanasia para hipopótamos de Pablo Escobar

La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, anunció que el Gobierno Petro autorizó la eutanasia física y química para reducir el número de hipopótamos en el Magdalena Medio. La especie fue traída a Colombia por el narcotraficante Pablo Escobar.

Se trata de una circular con los protocolos para que las autoridades ambientales puedan actuar frente a esta especie invasora. Se dio el visto bueno para sacrificarlos con dardos o insumos químicos más especializados. El procedimiento costaría hasta 50 millones de pesos.

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El Ministerio contó que Pablo Escobar transportó a esa zona de Colombia cuatro hipopótamos en 1980. Para el año 2022, de acuerdo con los registros adelantados por expertos, la especie se multiplicó y se contaron 169. La proyección actual es que habría 200.

“Tras más de 40 años, el país adopta decisiones técnicas para avanzar en la reducción progresiva de su población, el cuidado de los ecosistemas y las comunidades”, informó la cartera de Ambiente a través de su cuenta de X.

El objetivo que persiguen las autoridades es, por lo menos, reducir a 80 el número de hipopótamos. Para ello, se hará una inversión importante y esperan que el próximo gobierno, que toma posesión el 7 de agosto, continúe con la aplicación de los protocolos.

La eutanasia no es la única opción. Se contó que sigue vigente la traslocación. Es decir, el envío de la especie vía aérea a otros rincones del mundo. Aunque en Antioquia inició un plan para que varios países recibieran a los animales, el proyecto fracasó en su intento.

Hipopótamo. Imagen de referencia. Foto: AFP

Irene Vélez, la ministra de Ambiente encargada, anunció que se destinaron cerca de 7.000 millones de pesos para ejecutar este protocolo, que incluye la eutanasia (en las dos modalidades) y la traslocación.

“Con esta circular avanzamos en acciones coordinadas con las corporaciones para el manejo del hipopótamo en el país. Se adoptan dos protocolos clave: el de translocación, que requiere permiso CITES, y el de eutanasia, bajo criterios responsables y éticos. Además, por primera vez se asignan recursos específicos para su implementación, con una destinación de más de $7.000 millones”, dijo la alta funcionario del Gobierno Petro.

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Las autoridades ambientales de las regiones serán las encargadas de implementar estos planes bajo el cumplimiento estricto de los protocolos. Los hipopótamos, aunque mayoritariamente se encuentran en territorio antioqueño, se han extendido al margen del río Magdalena sin control, creando una amenaza para otras especies y para los humanos.