“No entregue un solo peso”: campaña de Abelardo De La Espriella lanza alerta por presuntas estafas con su nombre

La campaña presidencial de Abelardo De La Espriella emitió este viernes, 12 de junio, un contundente llamado a sus seguidores y a la opinión pública para que no entreguen dinero a personas que aseguren estar actuando en representación del precandidato o de su movimiento, Defensores de la Patria.

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A través de un comunicado oficial, la organización advirtió sobre la circulación de nuevas solicitudes de dinero realizadas, presuntamente, utilizando el nombre del abogado y aspirante presidencial, por lo que reiteró que no existe ninguna autorización para recaudar recursos económicos.

“La campaña presidencial de Abelardo De La Espriella reitera a la opinión pública que no solicita, no recibe y no ha autorizado la recolección de dinero, donaciones, aportes o transferencias económicas a través de personas, grupos, cadenas de WhatsApp, enlaces de pago, cuentas bancarias o plataformas digitales”, señala el documento.

“No entregue un solo peso”

En el comunicado, la campaña fue enfática al advertir que nadie está autorizado para solicitar dinero en nombre del movimiento ciudadano que impulsa la candidatura de De La Espriella.

“La instrucción es inequívoca: no entregue un solo peso a quien invoque el nombre de Abelardo De La Espriella, de su campaña o de Defensores de la Patria para solicitar recursos económicos”, indicó la organización.

Asimismo, aseguró que ningún coordinador, voluntario, simpatizante, grupo regional o tercero tiene autorización para recaudar fondos utilizando símbolos, mensajes o piezas gráficas relacionadas con la campaña. Según el pronunciamiento, esta prohibición aplica tanto en Colombia como en el exterior.

Alertan sobre personas que prometen acercamientos al candidato

Uno de los puntos que más llama la atención del comunicado es la advertencia sobre personas que estarían utilizando supuestos vínculos con el candidato para solicitar dinero o gestionar reuniones y acercamientos.

La campaña fue enfática en que tampoco están autorizadas las personas que se presenten como amigos, conocidos o allegados al candidato con capacidad para facilitar contactos, apoyos o encuentros con él.

“La campaña ha advertido esta situación en distintas oportunidades. Sin embargo, ante la circulación de nuevas solicitudes de dinero en nombre de la campaña, resulta necesario reiterar el mensaje con absoluta claridad”, agregó el documento.

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Piden denunciar ante las autoridades

Ante esta situación, invitaron a los ciudadanos a abstenerse de realizar consignaciones, transferencias o pagos a terceros que invoquen el nombre de Abelardo De La Espriella.

Además, recomendaron conservar pruebas de cualquier solicitud económica recibida y reportar inmediatamente estos hechos ante las autoridades competentes para evitar que más personas puedan resultar afectadas por posibles engaños.

Finalmente, la campaña aseguró que continuará denunciando cualquier intento de utilizar su nombre para obtener beneficios económicos y reiteró que su proyecto político se construye con el respaldo voluntario de los ciudadanos y no mediante colectas o intermediarios.

“No permita que nadie utilice esta causa para engañar a los colombianos”, concluyó el comunicado firmado por la directora de comunicaciones del movimiento, María Fernanda Sandoval.