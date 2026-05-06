La polémica por el futuro de los hipopótamos invasores en Colombia volvió a tomar fuerza luego de que el Ministerio de Ambiente confirmara la llegada de la organización india Vantara, que buscará evaluar el traslado de varios ejemplares fuera del país.

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Sin embargo, el Gobierno dejó claro que esta alternativa no frenará el plan de eutanasia contemplado dentro de la estrategia oficial para reducir la población de esta especie.

La ministra Irene Vélez explicó que el encuentro con la organización india se dio en el marco del Plan Integral para el Manejo de los Hipopótamos en Colombia y reiteró que las acciones de traslado y eutanasia deberán ejecutarse “de manera simultánea y complementaria”.

“Vantara expresó su interés de apoyo integral a nuestro plan de manejo”, aseguró la funcionaria. Además, precisó que el protocolo contempla “la reducción de la especie a través de la eutanasia y, por otro lado, la reducción de la especie en este ecosistema a través de su traslado”.

Según explicó Vélez, en las próximas semanas un equipo de expertos de Vantara llegará a Colombia para inspeccionar las condiciones actuales de los hipopótamos y construir una propuesta “técnica, logística y financiera” que permita avanzar en procesos de traslocación.

“Estaremos atentos a la respuesta y propuesta que surja posterior a la visita”, afirmó la ministra, quien también aclaró que el eventual traslado de los animales “no contempla con nuestro Gobierno ninguna transacción económica”.

El Ministerio de Ambiente indicó además que la organización india deberá adelantar trámites ante autoridades internacionales y entidades gubernamentales de la India, especialmente frente a la convención Cites, encargada de regular el comercio y movilización de especies silvestres.

Pese a la expectativa que ha generado la posibilidad de trasladar varios hipopótamos, la ministra insistió en que el Gobierno mantendrá las medidas de eutanasia debido a las decisiones judiciales y a los riesgos ambientales que representa esta especie invasora.

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“Es preciso que nosotros aseguremos que la traslocación seguirá siendo una medida complementaria a la eutanasia”, sostuvo Vélez.

La funcionaria agregó que el país debe mantener “acciones permanentes para la reducción de la población de esta especie invasora que ha puesto en riesgo nuestros ecosistemas, nuestras especies endémicas, nuestros pescadores y las comunidades locales”.

La presencia de hipopótamos en Colombia se remonta a la década de los 80, cuando fueron traídos ilegalmente por el narcotraficante Pablo Escobar a la Hacienda Nápoles.

Tras su muerte, varios ejemplares quedaron libres y comenzaron a reproducirse sin control, especialmente en zonas cercanas al río Magdalena. Actualmente, expertos advierten que su expansión amenaza la biodiversidad y altera ecosistemas estratégicos del país.