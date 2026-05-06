Disidencias atacan con drones y explosivos instalaciones militares en Morales, Cauca; hay cinco uniformados heridos

Sobre el mediodía de este miércoles, 6 de mayo, delincuentes de las disidencias de las FARC atacaron con drones cargados de explosivos instalaciones militares en Morales, Cauca.

Fuentes militares le confirmaron a SEMANA que cinco uniformados resultaron heridos por esquirlas.

Los lesionados son cuatro soldados y un suboficial.

El Ejército evalúa su traslado a Cali o a Popayán para que sean atendidos por personal médico especializado.

Hace tan solo tres días, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, sostuvo una reunión con el comandante de Policía de la Región 4, brigadier general Herbert Luguiy Benavides Valderrama, para evaluar medidas de seguridad ante los recurrentes atentados en esa zona del país.

Octavio Guzmán, gobernador del Cauca, pidió al gobierno Petro ayuda para lograr la liberación de los funcionarios secuestrados por las disidencias. Foto: Redes sociales

“El trabajo por la seguridad de nuestro departamento es permanente y sin descanso. Sostuvimos una reunión con el Brigadier General Herbert Luguiy Benavides Valderrama, Comandante de la Región de Policía No. 4, en la que evaluamos resultados de operaciones y el avance de las medidas implementadas. Asimismo, este espacio fue propicio para reconocer a las y los uniformados que, con valentía y profesionalismo, continúan enfrentando la criminalidad en cada rincón del territorio, especialmente sobre la vía Panamericana”, dijo.

Es importante recordar que en esa carretera, cerca de la vereda El Túnel, en el municipio de Cajibío, los disidentes hicieron explotar bombas, lo que causó la masacre de 22 personas.

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Un conductor que pasó por la zona y pidió mantener su identidad en secreto por seguridad, comentó: “Eso fue a plena luz del día. Paraban carros, revisaban documentos, preguntaban cosas. No fue algo rápido. Duraron bastante tiempo y nadie llegó”.

Pocos minutos después, cuando la situación se volvió más grave, ocurrió la explosión que resultó en una tragedia. La explosión afectó principalmente a civiles que pasaban por la carretera, causando un gran dolor que hoy afecta a muchas familias.

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La gravedad del hecho no tardó en trasladarse al terreno político. La candidata a la vicepresidencia Aida Quilcué lanzó uno de los cuestionamientos más duros contra la Fuerza Pública. “Yo me pregunto qué pasa con la inteligencia militar, ¿qué pasa? Porque estaban a un kilómetro. Primero, no intervienen en la bomba que ocurre y, segundo, no capturan a nadie”, afirmó.

Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon, señalado cerebro de la escalada terrorista en Cauca y Valle. Foto: Ejército y redes sociales.

Las disidencias de las Farc admitieron que ese atentado fue un error de su parte; varios de ellos han sido detenidos y aún se busca a alias Marlon, por quien ofrecen las autoridades 5.000 millones de pesos por su captura.