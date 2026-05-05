Pico y placa en Cali del 6 al 8 de mayo: conozca la rotación y evite sanciones

La Secretaría de Movilidad Distrital de Cali informó que la medida del pico y placa iniciaría a implementarse el 5 de enero de 2026 y se extendería hasta el 30 de junio de este año. La primera semana se realizaron actividades pedagógicas y las sanciones empezaron desde el 9 de enero.

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La restricción vehicular tiene un horario habitual de 6:00 a. m. a 7:00 de la noche, de lunes a viernes, y aplicará solamente para vehículos particulares. Durante fines de semana y festivos, los conductores se podrán movilizar libremente.

Pico y placa en Cali del 6 al 8 de mayo

Los vehículos particulares con placas que terminan en 5 y 6 no podrán circular por las calles en el horario de la restricción durante este miércoles. Así quedó la medida para el resto de la semana

Miércoles 5 y 6

Jueves 7 y 8

Viernes 9 y 0

Así es la rotación del pico y placa para Cali durante el primer semestre 2026. Foto: Alcaldía Cali

Las multas por incumplir el pico y placa en la ciudad de Cali corresponden a medio salario mínimo. La tasa de congestión tiene un valor diario de 121.000, mensual de 480.000 y semestral de 2.920.000.

Autoridades de la Secretaría de Movilidad señalaron que la tasa sólo puede ser pagada hasta las 5:00 p. m. del día antes de usar el beneficio.

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Vehículos exentos