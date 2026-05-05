En Colombia, los días festivos forman parte del calendario laboral y tienen implicaciones tanto para el descanso de los trabajadores como para el funcionamiento de diferentes sectores económicos. Estas fechas, además de su significado histórico o religioso, también están reguladas por normas que determinan cómo deben ser remuneradas en caso de que una persona deba trabajar durante ellas.

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El manejo de los festivos está contemplado dentro de la legislación laboral colombiana, que establece condiciones específicas para quienes prestan sus servicios en estos días. Esto ha generado interés entre trabajadores y empleadores, especialmente frente a la forma en que se calcula el pago adicional.

El próximo festivo en Colombia es el lunes 18 de mayo, correspondiente a la celebración del Día de la Ascensión de Cristo, una fecha de carácter religioso que, según la Ley Emiliani, se traslada al lunes siguiente para facilitar los fines de semana largos.

El puente festivo siempre viene acompañado de un gran plan vial en las principales ciudades del país. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

De acuerdo con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, quienes laboren ese día tienen derecho a una remuneración adicional. La normativa indica que el trabajo en día festivo debe pagarse con un recargo del 80 % sobre el valor ordinario de la jornada.

Esto implica que, en términos prácticos, una persona que trabaje ese día recibe un pago equivalente a 1,80 veces el valor de un día laboral normal. Si además se generan horas extras, estas deben liquidarse con los recargos adicionales correspondientes, lo que incrementa aún más el valor final a pagar.

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La legislación también contempla que, en algunos casos, el empleador y el trabajador pueden acordar un día compensatorio de descanso, aunque esto no reemplaza el pago adicional cuando se trata de trabajo en festivo. Este tipo de acuerdos debe cumplir con lo establecido en la normativa vigente.

En el calendario colombiano, los festivos están distribuidos a lo largo del año y muchos de ellos son trasladables gracias a la ley Emiliani, lo que permite la consolidación de fines de semana largos. Este modelo busca incentivar el turismo y dinamizar la economía en diferentes regiones del país.

Trabajar un día festivo completo puede representar una ganancia cercana a los 105.000 pesos si se gana el salario mínimo. Foto: NICOLAS LINARES

Asimismo, el cumplimiento de las disposiciones sobre recargos es supervisado por las autoridades laborales, con el fin de garantizar los derechos de los trabajadores. El no pago de estos recargos puede derivar en sanciones para los empleadores.

De esta manera, el próximo festivo del 18 de mayo no solo marca una fecha importante dentro del calendario colombiano, sino que también representa una obligación para los empleadores en términos de remuneración, en caso de que sus trabajadores deban cumplir funciones durante ese día.