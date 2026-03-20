Ideam prevé aumento de lluvias para este fin de semana con puente festivo en varias regiones, ¿lloverá en el Festival Estéreo Picnic?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del clima para el puente festivo comprendido entre el viernes 20 y el lunes 23 de marzo, periodo en el que se espera un incremento progresivo de las lluvias en distintas regiones del país.

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En el caso de Bogotá, donde se desarrolla el Festival Estéreo Picnic 2026, el pronóstico incluye probabilidad de lluvias durante el fin de semana, especialmente para el domingo y lunes en horas de la tarde o la noche. Se estima que la temperatura sea alrededor de los 10 °C y la máxima cercana a los 20 °C.

De acuerdo con la entidad, este viernes 20 de marzo, se prevén lluvias moderadas a fuertes al finalizar la jornada en sectores de las regiones Caribe y Andina.

Las precipitaciones más relevantes se concentrarían en departamentos como Córdoba, zonas del golfo de Urabá, centro y sur de Bolívar, así como en Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Caldas y el suroriente de Cundinamarca.

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En la región Pacífica se estiman lluvias ligeras a moderadas en áreas dispersas de Chocó, Cauca y Nariño, mientras que en la Orinoquía y Amazonía predominarían condiciones secas, con algunas lluvias aisladas en el piedemonte.

Para el sábado 21 de marzo, el Ideam indicó que se mantendrá un patrón similar, aunque con un leve aumento en las precipitaciones. Las lluvias más significativas se presentarían en la región Caribe, la Andina y sectores de la Pacífica, así como en el occidente de la Orinoquía y Amazonía.

Entre los departamentos con mayor probabilidad de lluvias se encuentran Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca, además de zonas de Chocó, Cauca y Nariño.

Lluvias en Bogotá. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @IDIGER

El domingo 22 de marzo se proyecta un incremento más marcado de las lluvias debido a una mayor entrada de humedad desde la Amazonía. Según el reporte, podrían registrarse acumulados moderados a fuertes en Santander, Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca, así como en el sur de Antioquia, sur de Huila y amplias zonas de las regiones Pacífica y Amazónica.

También se esperan precipitaciones de intensidad moderada en sectores de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Tolima, Caquetá y Putumayo.

Para el lunes 23 de marzo, el Ideam prevé la continuidad de esta tendencia, con lluvias significativas en las regiones Andina, Pacífica y en el sur del Caribe y Amazonía. Las precipitaciones más relevantes se concentrarían en Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En cuanto al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera predominio de tiempo seco durante la mayor parte del periodo, con posibilidad de lluvias ligeras o lloviznas en algunos momentos, principalmente al inicio del fin de semana y en áreas marítimas.