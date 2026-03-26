Por obras del metro de Bogotá habrá cierres viales en varios puntos clave: fechas, horarios y lugares exactos

La construcción de la primera línea del metro de Bogotá avanza en la capital, una construcción que, más allá de generar expectativa en los ciudadanos, también representa una operación logística de gran escala para permitir el desarrollo de infraestructura en las avenidas principales.

Por ello, recientemente se llevaron a cabo cierres viales en la Avenida Primero de Mayo, específicamente en la intersección con las calles 40 sur y 42 sur.

Esta intervención comenzó el sábado 21 de marzo, con restricciones nocturnas entre las 11:00 p.m. y las 4:00 a.m., destinadas a la instalación de dovelas en la calzada norte de la megaobra.

Tras finalizar esta etapa, las autoridades distritales confirmaron cómo se desarrollarán las operaciones en los próximos días para minimizar el impacto en la movilidad de los ciudadanos.

Cronograma de cierres nocturnos en Bogotá

Para la primera semana de abril se han programado nuevas restricciones en puntos estratégicos de la ciudad:

Avenida Primero de Mayo: del 1 al 4 de abril se reanudarán los cierres nocturnos en la calzada sur, entre las calles 40 sur y 42 sur.

del 1 al 4 de abril se reanudarán los cierres nocturnos en la calzada sur, entre las calles 40 sur y 42 sur. Avenida Caracas con Calle 57: se establece un cierre de 10:00 p. m. a 5:00 a. m. para el izaje de dovelas del viaducto. Los conductores que se desplazan hacia el occidente desde la carrera 13 deberán desviar por la calle 53 hasta la carrera 16.

se establece un cierre de 10:00 p. m. a 5:00 a. m. para el izaje de dovelas del viaducto. Los conductores que se desplazan hacia el occidente desde la carrera 13 deberán desviar por la calle 53 hasta la carrera 16. Avenida Boyacá: presentará restricciones en ambos sentidos entre las 11:00 p. m. y las 4:00 a. m., debido a la instalación de estructuras de concreto sobre las columnas del sistema.

presentará restricciones en ambos sentidos entre las 11:00 p. m. y las 4:00 a. m., debido a la instalación de estructuras de concreto sobre las columnas del sistema. Avenida Carrera 68: se reportarán cierres entre la calle 63 y la calle 64C en un horario comprendido entre las 12:30 a. m. y las 3:30 a. m.

Nueve trenes ya están en Colombia: así se mueve la obra del Metro de Bogotá este mes. Foto: Foto de la empresa Metro de Bogotá suministrada a SEMANA

Balance del proyecto a marzo de 2026

La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Empresa Metro de Bogotá (EMB) informaron que el proyecto se encuentra en una fase de ejecución acelerada. A marzo de 2026, la línea 1 presenta un avance general superior al 72,1 %, consolidando los frentes de trabajo en los corredores viales más críticos de la ciudad.

En cuanto a la infraestructura del viaducto, ya se han construido más de 10,6 kilómetros de estructura elevada. El paisaje urbano evidencia la presencia de cientos de columnas y la operación de ocho vigas lanzadoras encargadas del montaje de las dovelas. Respecto al material rodante, se confirmó que ya se encuentran en el país al menos nueve trenes de la línea 1, tras la llegada de la primera unidad en septiembre de 2025 para pruebas técnicas en el patio taller de Bosa.

Actualmente, el proyecto cuenta con más de 215 frentes de obra activos y una fuerza laboral cercana a las 13.500 personas. Los puntos con mayor actividad se concentran en la Avenida Caracas, la Avenida Primero de Mayo y el intercambiador de la calle 72, donde las estaciones elevadas ya son visibles en su fase estructural. Por su parte, el patio taller en Bosa registra la instalación de vías férreas y el avance en los edificios de mantenimiento, funcionando como el núcleo operativo del sistema.