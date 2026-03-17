La capital sigue observando el progreso de las obras del metro de Bogotá, el cual ya supera el 73 % de su ejecución, por lo que se espera su entrega y su entrada en ejecución en las fechas previstas por la alcaldía de Carlos Fernando Galán.

Anticipando la llegada de este megasistema de transporte, las autoridades distritales han impulsado espacios de formación y experiencias para que los habitantes conozcan de primera mano cómo operará el Metro y cuáles serán las reglas de comportamiento dentro del sistema.

Ya es posible conocer por dentro uno de los vagones que integrarán la línea 1 del metro de Bogotá Foto: Foto de la empresa Metro de Bogotá suministrada a SEMANA

Uno de esos espacios es el llamado ‘Vagón escuela’ de la línea 1 del metro de Bogotá, una experiencia que permite a los ciudadanos “subirse” de manera anticipada al sistema. Según información oficial, este lugar está diseñado como un entorno pedagógico donde las personas pueden aprender sobre movilidad sostenible y cultura ciudadana asociada al uso del metro.

Este ‘Vagón Escuela’ está ubicado en el Parque de los Niños y las Niñas, en la carrera 60 No. 63-49, y está abierto al público de martes a domingo y festivos entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m.

Este espacio está dirigido a personas de todas las edades y busca ofrecer una experiencia inmersiva. Allí, los visitantes pueden familiarizarse con aspectos clave del sistema, como el comportamiento adecuado dentro de los vagones, el respeto por las normas y la importancia de la movilidad organizada en una ciudad como Bogotá.

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Las autoridades también establecieron algunas condiciones para el ingreso, si visita la experiencia acompañado de algún niño menor de 14 años, puedes entrar sin cita previa, pero si tiene más de 15 años y va sin niños, debe inscribirse mínimo 48 horas antes en el correo vagon.escuela@metrodebogota.gov.co.

El Vagón Escuela hace parte de una estrategia más amplia que busca preparar a la ciudadanía para el funcionamiento del sistema férreo. La Línea 1 del Metro de Bogotá, actualmente en construcción, tendrá cerca de 24 kilómetros de extensión y 16 estaciones, conectando varias zonas de la ciudad.

Adicionalmente, el Distrito ha insistido en la necesidad de fortalecer la cultura ciudadana alrededor del sistema. En ese sentido, el Vagón Escuela no solo muestra cómo será el metro, sino que también promueve comportamientos adecuados para su uso, como hacer filas, respetar los espacios y cumplir con las normas de acceso.

Con este tipo de iniciativas, la ciudad busca reducir posibles problemáticas de operación en el futuro y fomentar un uso responsable del sistema, haciendo una labor pedagógica, tanto en adultos, como en los infantes.