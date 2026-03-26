La Alcaldía de Bogotá anunció cuáles serían los puntos de la ciudad que no contarán con el servicio de agua este 26 jueves 26 de marzo por reparaciones que serán realizadas por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, esto con el fin de garantizar la calidad del servicio prestado.

Nuevo cierre en la séptima desde este lunes 30 de marzo por 7 meses: cambios en rutas del SITP, entre las consecuencias

Según lo que se indica, los trabajos que serán realizados en las redes de acueducto “buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y, para ejecutarlos, se requiere una suspensión temporal”, según la Alcaldía.

Cortes de agua en Bogotá. Foto: Composición Semana | Getty

¿Qué zonas tendrán cortes de agua el jueves 26 de marzo?

Localidad de Suba: en esta localidad, a raíz de un daño en una tubería de 24 pulgadas conocida como “línea de conducción estación de bombeo Suba”, ubicada en la avenida calle 153 con carrera 58, desde la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá se precisó que cerca de 20 barrios no contarán con el servicio durante un periodo aproximado de 24 horas.

Localidad de Usme: se presentarán cortes en Los Libertadores, en el sector que comprende de la carrera 15 Este a la carrera 4 Este, entre la calle 48 Sur y la calle 71B Sur. Allí se realizará un mantenimiento preventivo de las redes y el corte iniciará desde las 10 de la mañana, pudiéndose prolongar hasta por 24 horas, según lo informado.

Así funcionará el pico y placa durante Semana Santa en Bogotá: Alcaldía hizo aclaración

Localidad de Kennedy: en sectores como Hipotecho, Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La Igualdad, Nueva Marsella, Villa Claudia, Provivienda Oriental y Carvajal, desde la avenida calle 6 hasta la calle 26 Sur, entre la carrera 68 y la carrera 72, a partir de las 8 de la mañana, con la posibilidad de que se extienda el corte hasta por 30 horas. Este responde a un mantenimiento preventivo.

Cortes de agua en Bogotá Foto: Getty Images

Localidad de San Cristóbal: según lo que precisa la Alcaldía, los cortes serían en múltiples barrios de la zona de Vitelma y se dividen en tres áreas: la primera, de la calle 33B a la calle 3 Bis Sur, entre la carrera 2 Este y la carrera 4 Bis A y carrera 1 Este; la segunda, desde la carrera 3 Bis y calle 4 Bis Este hasta la calle 34A Sur, entre la carrera 18 Este y la carrera 1 Bis; y la tercera, de la calle 24 Bis Sur a la calle 67A Sur, entre la carrera 2M Bis y la carrera 14. Los cortes serán a partir de las 7 de la noche y se extenderían hasta por 6 horas, con el objetivo de realizar mantenimiento preventivo.

Localidad de Bosa: en zonas de Villa del Río y Guadalupe, desde la calle 52 Sur hasta la diagonal 57C Sur, entre la carrera 60 y la avenida carrera 71B, a partir de las 10 de la mañana, y se puede prolongar hasta por 24 horas debido a mantenimiento preventivo.

La recomendación es tener reservas de agua con el fin de subsanar las necesidades básicas mientras se restablece el servicio. Estos cortes se realizan con el objetivo de prevenir daños futuros en algunos casos y, en otros, reparar afectaciones que están impactando la red de acueducto de Bogotá.