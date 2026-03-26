Bogotá

Nuevo cierre en la séptima desde este lunes 30 de marzo por 7 meses: cambios en rutas del SITP, entre las consecuencias

El anuncio lo hizo la Secretaría Distrital de Movilidad, advirtiendo que las restricciones serán las 24 horas del día.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

26 de marzo de 2026, 9:22 a. m.
Las restricciones inician el lunes 30 de marzo a las 00:00.
Las restricciones inician el lunes 30 de marzo a las 00:00. Foto: Composición SEMANA | SDM

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció un nuevo cierre vial que afectará la movilidad en la avenida carrera séptima, en Bogotá. Este corredor es uno de los más importantes de la capital, ya que —según estimaciones de las autoridades distritales— por allí transitan diariamente cerca de un millón de ciudadanos.

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Los cierres se darán entre las calles 121 y 119, en el sentido norte-sur, debido a las actividades de construcción de la av. carrera séptima, desde la calle 99 hasta la calle 127. El IDU es la entidad distrital a cargo de esta obra.

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Este es el tramo en el que se presentará el cierre. Los transeúntes pueden seguir utilizando dos carriles del corredor. Foto: SDM

La restricción vial se mantendrá durante las 24 horas del día por un periodo estimado de siete meses, tiempo previsto para la ejecución de la intervención. Según el cronograma de las autoridades distritales, la medida iniciará el lunes 30 de marzo a partir de las 00:00 horas.

Durante estos meses, los usuarios que transitan en sentido norte-sur por este importante corredor vial podrán seguir haciéndolo en los dos carriles que están habilitados. La restricción no implica un cierre total en este tramo, solamente está previsto por un carril de la avenida.

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Cambios en el transporte público

En este corredor vial operan varias rutas clave del SITP, por lo que las autoridades también anunciaron modificaciones en uno de los paraderos con mayor flujo, donde semanalmente hacen parada más de 15 rutas del sistema de transporte.

El paradero número 173A01, ubicado en el andén occidental entre la calle 123 y la calle 121, será trasladado 100 metros al norte de su ubicación actual.

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El paradero que será modificado recibe el nombre de Br. Santa Bárbara Oriental. Foto: Alcaldía de Bogotá

Mientras tanto, los transeúntes que se desplazan a pie o en bicicleta no verán ninguna modificación tras la intervención. La Secretaría enfatizó que estos ciudadanos no sufrirán ningún tipo de afectación.

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No obstante, emitió una serie de recomendaciones para los transeúntes y residentes que tendrán que convivir con la obra en los próximos meses.

  • Se recomienda a todos los usuarios del sector tener en cuenta esta información y transitar con precaución, atendiendo la señalización, para que puedan efectuar sus recorridos habituales sin contratiempos.
  • Se recomienda a los conductores transitar con precaución y acatar la señalización dispuesta en el área de influencia del PMT.
  • Se recomienda a los peatones, ciclistas y conductores atender la señalización de obra, así como las instrucciones y recomendaciones de los auxiliares de tránsito y personal encargado para dicha actividad.