Las obras de la Carrera Séptima con 134 y 170 son prioritarias para la Unidad de Movimiento Vial de Bogotá (UMV). Desde diciembre de 2025, los funcionarios de esta entidad están trabajando para recuperar la malla vial y así eliminar los riesgos que presentaba este corredor de la capital.

La UMV intervino la calzada occidental de la carrera séptima, entre las calles 134 y 170, contemplando que por esta vía transitan diariamente más de un millón de personas, incluyendo usuarios de transporte público, vehículos particulares, transporte de carga y población en general.

La UMV asegura que lleva el 80% de la obra terminada. Foto: Suministrada por la UMV

Mónica Rueda, la directora de la UMV, reveló que esta intervención busca garantizar que la vía sea óptima y se eliminen los baches del importante corredor vial, de tal manera que puedan mejorar “la calidad de vida de los ciudadanos”.

Las obras, que iniciaron el 22 de diciembre del año anterior, están calculadas para que finalicen a mediados del 20 de febrero de 2026; así lo confirmó a SEMANA un representante de la entidad de movilidad.

Detalles de la obra

Se calcula que la obra intervino al menos 7.000 metros cuadrados, de los cuales, hasta este 11 de febrero se ha actuado en 5.800. Esto significaría un avance de la obra del 80%.

La intervención de la UMV consiste en labores de parcheo y bacheo en la calzada occidental de la Carrera Séptima, entre la 170 y la 134. Según la entidad, esta obra beneficiará a los barrios como, Bosque de Pinos I y III, Santa Teresa, San Cristóbal Norte, Cedritos, Cerro Narváez, Acacias Usaquén, Cedro Salazar, Los Cedros Oriental y Barrancas.

Para reducir el impacto en la movilidad de la malla vial, las actividades correspondientes a la intervención se han realizado en las noches, ya que en el día podrían generar más retrasos para este importante corredor de la capital.

La UMV espera que esta obra termine a mediados del 20 de febrero. Foto: X: Directora de la UMV, Mónica Rueda.

“Trabajamos de noche porque entendemos que la ciudad no se detiene. Así reducimos posibles afectaciones en el tráfico y avanzamos de manera responsable en la recuperación de la malla vial, cuidando el tiempo de quienes transitan a diario por este sector”, declaró la directora Rueda en sus redes sociales.

Para Rueda, “la Carrera Séptima es clave para la movilidad de Bogotá“ y es por esto que se priorizó esta intervención. La entidad también resaltó en días previos, la consecución de obras ”en tiempo récord", tras otras obras en el norte de Bogotá.

Los ciudadanos pueden reportar una vía en mal estado, para la pronta intervención de la entidad. Desde la sección “Yo participo”, del portal oficial de la página de la alcaldía: gogota.gov.co, se puede añadir la opción “reportar un hueco”, para de tal manera proporcionar los detalles de la ubicación y llamar a la intervención de la UMV.