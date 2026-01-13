Vehículos

Adiós a interminable trancón en vía clave para conductores de Bogotá, reactivaron obras que acabarán con el dolor de cabeza

La Alcaldía informó que retomarán las obras en la entrada a Suba Lisboa por la calle 80, corredor estratégico para conductores y el transporte en este sector de Bogotá.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

13 de enero de 2026, 5:11 p. m.
Retoman las obras en una de las vías que solucionará los problemas de movilidad en el noroccidente de Bogotá
Retoman las obras en una de las vías que solucionará los problemas de movilidad en el noroccidente de Bogotá Foto: Alcaldía de Bogotá / API

La movilidad en Bogotá requiere de intervenciones urgentes que permita a los capitalinos contar con accesos y salidas variadas a los barrios más alejados de la ciudad.

Ante esto, la Alcaldía Bogotá, a través de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), informó que fueron reactivadas las obras de mejoramiento vial en la entrada a Suba Lisboa, desde la calle 80, vía que presenta un notable deterioro y que a diario es transitada por miles de ciclistas, vehículos y transporte urbano.

Los carros y motos que se salvan de pagar impuesto en 2026, en Colombia: propietarios celebran
Avanzan diferentes obras en la ciudad. Suba y Kennedy, localidades beneficiadas.
La entrada a Suba Lisboa, por la Calle 80, tendrá mejoras, según la Alcaldía de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá / API

¿Por qué se habían suspendido las obras?

Las intervenciones habían sido suspendidas el pasado 9 de diciembre debido a la colmatación de los sumideros y a las condiciones de las redes de alcantarillado del sector, situación que generó encharcamientos e impedía el avance seguro de los trabajos de reparación vial.

Ante este escenario, fue necesario trabajar articuladamente con el apoyo técnico de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y de Aguas de Bogotá para realizar labores prioritarias en la infraestructura sanitaria.

Vehículos

Rota pico y placa en Cali para este miércoles, 14 de enero: estos son los carros con restricción

Vehículos

Renault Filante, el nuevo lanzamiento de la marca francesa: ¿cuándo llegará este híbrido a Colombia?

Deportes

Carrera 150 de la Fórmula E rindió homenaje a leyenda de Porsche: México recibió a los bólidos eléctricos

Vehículos

Así rotará el pico y placa en Bogotá este miércoles, 14 de enero: evite multas

Vehículos

China y Europa parecen acercarse en favor del mercado de carros eléctricos en el viejo continente

Vehículos

Sudamérica y Europa, mejores mercados para Volkswagen y Mercedes-Benz: ¿cómo les fue en EE. UU. y China?

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este martes, 13 de enero: así están las principales vías de la capital

Vehículos

Movilidad en Bogotá este lunes, 12 de enero: habilitados ambos sentidos en la carrera Séptima

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este miércoles, 7 de enero: así están las principales vías de la capital

Vehículos

Esto tendrá que pagar por patios y grúa en 2026, si le inmovilizan el carro: tarifa puso a sudar a muchos

Tarifas de los peajes a cargo de la ANI serán actualizadas a partir del 16 de enero de 2026

Una vez se adelantaron estas intervenciones y se generaron las condiciones adecuadas para continuar, la Unidad de Mantenimiento Vial retomó las obras el pasado 8 de enero, desarrollando las actividades en jornada nocturna con el objetivo de reducir las afectaciones a la movilidad en este importante corredor vial.

Estas intervenciones permitirán mejorar más de 9.000 metros cuadrados de malla vial, optimizando la conexión y las condiciones de tránsito en este punto estratégico de la localidad de Suba. Los trabajos realizados podrían extenderse durante un mes.

“La Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) pidió comprensión a la ciudadanía y reiteró su compromiso de trabajar de manera articulada con las entidades de la administración distrital para entregar vías en mejores condiciones y aportar a una movilidad más segura y eficiente para Bogotá”, señalaron desde el Distrito.

Avanzan diferentes obras en la ciudad. Suba y Kennedy, localidades beneficiadas.
Esta vía, en la localidad de suba, es clave para la movilización de miles de personas que viven en la parte más alejada de Suba Foto: Alcaldía de Bogotá / API

Avance en obra clave para TransMilenio en la troncal de la avenida 68

El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, visitó el grupo 3 de la avenida 68, que comprende el tramo desde la avenida de Las Américas hasta la calle 13, para verificar los avances del proyecto y, en particular, del paso deprimido —hito de este grupo— que permitirá habilitar el tránsito de buses de TransMilenio y conectar la avenida de Las Américas con la avenida 68, y posteriormente con los grupos 4 y 5. Con corte al 29 de diciembre de 2025, este hito ya alcanzaba un avance del 79,29 %.

“Este deprimido es bidireccional y es para TransMilenio. Tiene 480 metros de largo y ya tenemos más de 300 metros terminados, esperamos que a finales de febrero se conecten los dos extremos. Cuando llegamos, en enero de 2024, el porcentaje de obra, de todo el grupo 3, era de 36 %, ya superamos más del 70 %. El deprimido fue recibido en un 13 % y ahora ya tiene cerca del 80 %”, explicó Molano.

Aumento del salario mínimo podría cambiar la forma cómo se venden los carros en Colombia: “Niveles inviables”
Avanzan diferentes obras en la ciudad. Suba y Kennedy, localidades beneficiadas.
Avanzan las obras en le deprimido que conectará la troncal de la Avenida Las Américas con la troncal de la Avenida 68. Foto: Alcaldía de Bogotá / API

Entre las actividades más recientes del deprimido, ya se completó al 100 % la instalación de pilotes —columnas profundas de concreto que sostienen la obra desde el subsuelo— y la hincada de tablestacas —muros del deprimido: láminas de acero que se clavan en el terreno para evitar que la tierra se desplace—. Actualmente, los trabajos se concentran en la construcción de las vigas superiores, así como en las excavaciones de primer y segundo nivel. En varios módulos del deprimido ya se ejecutó la losa de fondo y restan cerca de 100 metros para que los dos extremos se encuentren y se empalme el tramo del deprimido que viene de la avenida de Las Américas con el de la avenida 68.

Más de Vehículos

Todos los automóviles particulares que a diario ingresen a la ciudad tendrán que ceñirse a la restricción, por lo que se recomienda a los conductores consultar con anticipación para no recibir una multa.

Rota pico y placa en Cali para este miércoles, 14 de enero: estos son los carros con restricción

Avanzan diferentes obras en la ciudad. Suba y Kennedy, localidades beneficiadas.

Adiós a interminable trancón en vía clave para conductores de Bogotá, reactivaron obras que acabarán con el dolor de cabeza

El Renault Filante fue presentado en Corea del Sur.

Renault Filante, el nuevo lanzamiento de la marca francesa: ¿cuándo llegará este híbrido a Colombia?

Los vehículos del Porsche Fórmula E Team lideraron durante gran parte de la carrera.

Carrera 150 de la Fórmula E rindió homenaje a leyenda de Porsche: México recibió a los bólidos eléctricos

La Secretaría de Movilidad ha definido los horarios y restricciones del pico y placa regional para este lunes festivo en Bogotá, buscando facilitar el regreso de miles de ciudadanos a la capital.

Así rotará el pico y placa en Bogotá este miércoles, 14 de enero: evite multas

Estados Unidos busca prohibir la circulación de autos con hardware y software chino y ruso.

China y Europa parecen acercarse en favor del mercado de carros eléctricos en el viejo continente

Volkswagen y Mercedes-Benz encontraron en Europa y Sudamérica los mejores mercados en 2025.

Sudamérica y Europa, mejores mercados para Volkswagen y Mercedes-Benz: ¿cómo les fue en EE. UU. y China?

Taxi

Movilidad en Bogotá para este martes, 13 de enero: así están las principales vías de la capital

Conductores avanzan sin restricciones luego de finalizar la medida de reversible.

Movilidad en Bogotá este lunes, 12 de enero: habilitados ambos sentidos en la carrera Séptima

Tras una negociación entre delgados del Invías y las comunidades del sector Santuario – Caño Alegre (Antioquia), se logró debloquear los peajes de Santuario y Puerto Triunfo.

Tarifas de los peajes a cargo de la ANI serán actualizadas a partir del 16 de enero de 2026

Noticias Destacadas