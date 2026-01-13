Adiós a interminable trancón en vía clave para conductores de Bogotá, reactivaron obras que acabarán con el dolor de cabeza

La movilidad en Bogotá requiere de intervenciones urgentes que permita a los capitalinos contar con accesos y salidas variadas a los barrios más alejados de la ciudad.

Ante esto, la Alcaldía Bogotá, a través de la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), informó que fueron reactivadas las obras de mejoramiento vial en la entrada a Suba Lisboa, desde la calle 80, vía que presenta un notable deterioro y que a diario es transitada por miles de ciclistas, vehículos y transporte urbano.

La entrada a Suba Lisboa, por la Calle 80, tendrá mejoras, según la Alcaldía de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá / API

¿Por qué se habían suspendido las obras?

Las intervenciones habían sido suspendidas el pasado 9 de diciembre debido a la colmatación de los sumideros y a las condiciones de las redes de alcantarillado del sector, situación que generó encharcamientos e impedía el avance seguro de los trabajos de reparación vial.

Ante este escenario, fue necesario trabajar articuladamente con el apoyo técnico de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y de Aguas de Bogotá para realizar labores prioritarias en la infraestructura sanitaria.

Una vez se adelantaron estas intervenciones y se generaron las condiciones adecuadas para continuar, la Unidad de Mantenimiento Vial retomó las obras el pasado 8 de enero, desarrollando las actividades en jornada nocturna con el objetivo de reducir las afectaciones a la movilidad en este importante corredor vial.

Estas intervenciones permitirán mejorar más de 9.000 metros cuadrados de malla vial, optimizando la conexión y las condiciones de tránsito en este punto estratégico de la localidad de Suba. Los trabajos realizados podrían extenderse durante un mes.

“La Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) pidió comprensión a la ciudadanía y reiteró su compromiso de trabajar de manera articulada con las entidades de la administración distrital para entregar vías en mejores condiciones y aportar a una movilidad más segura y eficiente para Bogotá”, señalaron desde el Distrito.

Esta vía, en la localidad de suba, es clave para la movilización de miles de personas que viven en la parte más alejada de Suba Foto: Alcaldía de Bogotá / API

Avance en obra clave para TransMilenio en la troncal de la avenida 68

El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, visitó el grupo 3 de la avenida 68, que comprende el tramo desde la avenida de Las Américas hasta la calle 13, para verificar los avances del proyecto y, en particular, del paso deprimido —hito de este grupo— que permitirá habilitar el tránsito de buses de TransMilenio y conectar la avenida de Las Américas con la avenida 68, y posteriormente con los grupos 4 y 5. Con corte al 29 de diciembre de 2025, este hito ya alcanzaba un avance del 79,29 %.

“Este deprimido es bidireccional y es para TransMilenio. Tiene 480 metros de largo y ya tenemos más de 300 metros terminados, esperamos que a finales de febrero se conecten los dos extremos. Cuando llegamos, en enero de 2024, el porcentaje de obra, de todo el grupo 3, era de 36 %, ya superamos más del 70 %. El deprimido fue recibido en un 13 % y ahora ya tiene cerca del 80 %”, explicó Molano.

Avanzan las obras en le deprimido que conectará la troncal de la Avenida Las Américas con la troncal de la Avenida 68. Foto: Alcaldía de Bogotá / API

Entre las actividades más recientes del deprimido, ya se completó al 100 % la instalación de pilotes —columnas profundas de concreto que sostienen la obra desde el subsuelo— y la hincada de tablestacas —muros del deprimido: láminas de acero que se clavan en el terreno para evitar que la tierra se desplace—. Actualmente, los trabajos se concentran en la construcción de las vigas superiores, así como en las excavaciones de primer y segundo nivel. En varios módulos del deprimido ya se ejecutó la losa de fondo y restan cerca de 100 metros para que los dos extremos se encuentren y se empalme el tramo del deprimido que viene de la avenida de Las Américas con el de la avenida 68.