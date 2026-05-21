Nación

Caos en la movilidad de Bogotá: se reportan manifestaciones en la Séptima y otros puntos

La presencia de los manifestantes ha generado afectaciones en el sistema de transporte masivo de TransMilenio.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

21 de mayo de 2026 a las 4:29 p. m.
Se registra congestión vehicular en la NQS con Calle 44, sentido Sur - Norte, debido a siniestro vial múltiple.
Se registra congestión vehicular en la NQS con Calle 44, sentido Sur - Norte, debido a siniestro vial múltiple. Foto: @BogotaTransito

En la tarde de este jueves 21 de mayo se reportaron movilizaciones en el centro de la capital del país, afectando el tránsito por el sector de la calle 34 con carrera 27, sentido oriente-occidente.

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