Caos en la movilidad de Bogotá: se reportan manifestaciones en la Séptima y otros puntos

En la tarde de este jueves 21 de mayo se reportaron movilizaciones en el centro de la capital del país, afectando el tránsito por el sector de la calle 34 con carrera 27, sentido oriente-occidente.
#GestiónDelTráfico— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) May 21, 2026
[03:37 p.m.] #MovilidadAhora | Se registra congestión vehicular en la NQS con Calle 44, sentido Sur - Norte, debido a siniestro vial múltiple.
👮🚑Grupo Guía, @TransitoBta y ambulancia en el punto. https://t.co/zyv1XOayR0 pic.twitter.com/lR6mAcLzHD
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