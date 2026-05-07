Videos | Protestas en inmediaciones a la Universidad Pedagógica terminaron en disturbios y caos vial

Una nueva jornada de protestas en inmediaciones de la Universidad Pedagógica Nacional volvió a generar fuertes afectaciones en la movilidad del norte de Bogotá durante la tarde y noche de este jueves 7 de mayo.

🔴 Así está la movilidad en Bogotá este 7 de mayo: se habilita el tránsito por av. Caracas con calle 76

Las manifestaciones, que inicialmente avanzaban de manera pacífica, terminaron en disturbios, bloqueos y daños en la estación calle 76 de TransMilenio.

De acuerdo con reportes de las autoridades distritales, un grupo de personas que se movilizaba desde la Universidad Pedagógica llegó hasta la avenida Caracas con calle 76, donde comenzaron las alteraciones al orden público.

Según el distrito, algunos manifestantes realizaron “acciones violentas” al interior de la estación calle 76 y también lanzaron objetos sobre la vía, provocando el cierre del corredor vial en sentido sur-norte.

La situación obligó a suspender temporalmente la etapa de diálogo que adelantaban gestores de convivencia en la zona. “Las dinámicas observadas en el punto incluyen acciones que afectan la movilidad y alteran el desarrollo pacífico de la manifestación”, indicaron las autoridades, que mantuvieron presencia permanente en el sector mientras avanzaba la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

Las protestas ocasionaron un fuerte colapso en la movilidad sobre la troncal Caracas y afectaron el funcionamiento de TransMilenio durante varias horas.

Debido a los bloqueos y disturbios, el sistema cerró temporalmente las estaciones calle 76, Flores, calle 57, Marly, avenida 39, calle 34 y calle 26. Además, se implementaron desvíos para rutas troncales y servicios zonales, generando retrasos masivos para miles de usuarios.

Videos compartidos en redes sociales mostraron momentos de tensión en el sector, con encapuchados bloqueando el paso de buses y protagonizando actos vandálicos en plena hora pico. La Secretaría de Movilidad recomendó a los ciudadanos tomar rutas alternas mientras se controlaba la situación.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, rechazó los daños registrados durante la jornada y aseguró que las autoridades trabajarán para identificar a las personas responsables de los actos vandálicos.

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“El grupo aislado y violento que intentó atacar la estación de TransMilenio de la calle 76 quiere generar miedo en la ciudad. No lo lograrán”, afirmó el funcionario.

Pese a los disturbios y bloqueos, cerca de las 7:00 de la noche comenzó el restablecimiento gradual de la operación en la troncal Caracas y se levantaron varios de los desvíos implementados durante la emergencia.

Sin embargo, TransMilenio advirtió que continuaban los retrasos en algunas rutas mientras se normalizaba completamente el flujo de buses y la movilidad en el sector.