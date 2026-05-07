Colapso en calle 76: encapuchados vandalizaron estación de TransMilenio y cerraron vías

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, se pronunció este jueves sobre los hechos de vandalismo registrados en inmediaciones de la estación Calle 76 de TransMilenio, donde un grupo de encapuchados atacó la infraestructura del sistema de transporte masivo.

TransMilenio se pronuncia tras violenta pelea entre usuarios y personal de vigilancia del servicio

“De acuerdo con el monitoreo realizado en terreno, las dinámicas observadas en el punto incluyen acciones que afectan la movilidad y alteran el desarrollo pacífico de la manifestación. Por esta razón, la etapa de diálogo permanece suspendida y la situación es atendida por las autoridades competentes”, reportó la Secretaría de Gobierno en un primer instante.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el funcionario aseguró que las autoridades no permitirán que este tipo de acciones alteren el orden público ni generen temor entre los ciudadanos.

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“El grupo aislado y violento que en este momento intenta atacar la estación de TransMilenio de la Calle 76 quiere generar miedo en la ciudad. No lo lograrán”, afirmó.

El secretario también advirtió que ya existen antecedentes de judicializaciones por ataques contra el sistema de transporte público y señaló que en esta ocasión se mantendrán las acciones operativas y judiciales para identificar y capturar a los responsables.

“En el pasado ya hemos realizado capturas a personas que vandalizaron el transporte público, poniendo en riesgo la vida de la ciudadanía y esta vez no será la excepción”, indicó.

Las declaraciones se conocen en medio de los disturbios que se presentaron en el corredor de la Autopista Norte, la calle 76 y otros sectores de la capital, donde se han reportado afectaciones a la movilidad y presencia de unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá.

El funcionario insistió en que la administración distrital mantendrá las medidas necesarias para proteger a los usuarios del sistema y garantizar el funcionamiento de la movilidad en la ciudad. “La integridad de las bogotanas y bogotanos y su derecho a la ciudad no es negociable”, concluyó.