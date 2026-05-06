TransMilenio en el Día de la Madre: horarios, estaciones habilitadas y cierres este domingo 10 de mayo

El Día de la Madre es una de las fechas con mayor movilización de ciudadanos en la capital colombiana. Con el objetivo de facilitar el desplazamiento de miles de familias hacia zonas de restaurantes, centros comerciales y cementerios, TransMilenio reveló cómo operará el sistema de transporte masivo este domingo.

Nueva herramienta para moverse en TransMilenio: “Se usa también en ciudades como Berlín y Dubái”

El sistema operará bajo los parámetros técnicos de un domingo habitual. Lo que implica que la ciudadanía debe programar sus viajes con antelación, especialmente para el retorno, ya que el cierre de la operación es más temprano que en los días laborales.

Los usuarios de TransMilenio deben tener en cuenta los horarios del sistema para este domingo:

Troncal (buses rojos): Las estaciones y portales iniciarán operación a las 5:00 a. m. y finalizarán el servicio a las 10:00 p. m.

Las estaciones y portales iniciarán operación a las 5:00 a. m. y finalizarán el servicio a las 10:00 p. m. TransMiCable: El servicio en la localidad de Ciudad Bolívar comenzará a las 5:30 a. m. y cerrará sus puertas a las 9:00 p. m.

El servicio en la localidad de Ciudad Bolívar comenzará a las 5:30 a. m. y cerrará sus puertas a las 9:00 p. m. Zonal (SITP): Los buses azules operarán en el horario de 5:00 a. m. a 10:00 p. m.

TransMilenio y SITP dispondrán sus ritas hasta las 10 p.m. Foto: Alcaldía de Bogotá

Para evitar contratiempos, recomiendan el uso de la aplicación oficial TransMiApp. Esta herramienta digital les permite a los usuarios verificar el tiempo real de llegada de los buses y planear sus rutas.

El sistema garantiza la conexión entre las diferentes localidades, pero la responsabilidad del usuario en la planeación es clave para evitar contratiempos en sus trayectos.

Medidas de seguridad y la hora más congestionada

La Policía Metropolitana de Bogotá, junto con un equipo de gestores de convivencia, reforzará la vigilancia en estaciones clave como Ricaurte, Jiménez, Calle 100 y los portales Norte, 80 y Tunal.

Se espera un incremento en el flujo de pasajeros entre las 11:00 a. m. y las 3:00 p. m., hora pico para los encuentros familiares.

Desde TransMilenio, le hacen las siguientes recomendaciones a los ciudadanos para facilitar el uso del sistema:

Utilizar los puntos de recarga externa o los canales digitales de la tarjeta Tullave.

Verificar la aplicación de TransMilenio, ya que, aunque no se prevén manifestaciones, no se está exento de generarse desvíos temporales en las rutas del SITP. Verifique las alertas en la página web oficial.

Mantener las pertenencias a la vista y reportar cualquier anomalía al personal del sistema o a la línea de emergencia 123.