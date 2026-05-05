Colombianos gastarán entre $280.000 y $300.000 durante el Día de la Madre: comercio se alista

Como es habitual anualmente, cada segundo domingo de mayo se celebra el Día de la Madre, que es una conmemoración para reconocer y homenajear la labor de las madres en la familia y la sociedad. Aunque muchos deciden celebrar este día en casa y sin gastar mucho, lo cierto es que otros optan por salir a restaurantes y también a realizar distintos tipos de actividades.

Lo cierto es que otros prefieren regalar una experiencia o un regalo a mamá, como manera de enaltecerla y celebrar su presencia. Esto permite que el comercio pueda dinamizarse y que muchos vean una oportunidad de negocio allí.

El ticket promedio en centros comerciales como Titán Plaza y Plaza Imperial rondaría entre $280.000 y $300.000. Foto: Archivo particular

Fenalco asegura que esta fecha es la segunda más importante del año después de Navidad y que impulsa un crecimiento cercano al 20% en las ventas durante mayo, apalancado por una participación que alcanza al 93% de los consumidores.

En Colombia hay un “impuesto” invisible que muchos sufren, aunque pocos sean conscientes de su existencia

En Bogotá, el comercio se ve mucho más potenciado. Esto dado que sectores como restaurantes y centros comerciales proyectan subidas de hasta el 60%.

Los centros comerciales también han hecho una proyección y posible radiografía de lo que podría pasar durante estos días. En el Centro Comercial Plaza Imperial se espera que el ticket promedio generado en esta celebración sea de $280.000.

Moda, belleza, tecnología y gastronomía lideran las ventas durante una de las fechas más importantes para el comercio. Foto: Getty Images

Mientras tanto, en Titán Plaza, se espera que el ticket promedio sea de $300.000 por compra. Las categorías que más registrarán ventas según lo proyectado es moda, belleza, tecnología, gastronomía y calzado.

Respecto al tráfico peatonal, en Titán Plaza se espera un aumento de 290.000 personas para el fin de semana del Día de la Madre. Para mayo, la cifra llega a los 3.700.000 durante mayo.

Precio del diésel aumentó 200 pesos desde este 4 de mayo; así quedó el valor del galón en las principales ciudades

De otro lado, Plaza Imperial precisa un incremento de 35% en tráfico peatonal frente a un fin de semana normal. Con el fin de aprovechar el flujo, los horarios serán extendidos hasta la media noche.