Colombianos gastarán entre $280.000 y $300.000 durante el Día de la Madre: comercio se alista

Como es habitual anualmente, cada segundo domingo de mayo se celebra el Día de la Madre, que es una conmemoración para reconocer y homenajear la labor de las madres en la familia y la sociedad. Aunque muchos deciden celebrar este día en casa y sin gastar mucho, lo cierto es que otros optan por salir a restaurantes y también a realizar distintos tipos de actividades.
Lo cierto es que otros prefieren regalar una experiencia o un regalo a mamá, como manera de enaltecerla y celebrar su presencia. Esto permite que el comercio pueda dinamizarse y que muchos vean una oportunidad de negocio allí.
Fenalco asegura que esta fecha es la segunda más importante del año después de Navidad y que impulsa un crecimiento cercano al 20% en las ventas durante mayo, apalancado por una participación que alcanza al 93% de los consumidores.
En Bogotá, el comercio se ve mucho más potenciado. Esto dado que sectores como restaurantes y centros comerciales proyectan subidas de hasta el 60%.
Los centros comerciales también han hecho una proyección y posible radiografía de lo que podría pasar durante estos días. En el Centro Comercial Plaza Imperial se espera que el ticket promedio generado en esta celebración sea de $280.000.
Mientras tanto, en Titán Plaza, se espera que el ticket promedio sea de $300.000 por compra. Las categorías que más registrarán ventas según lo proyectado es moda, belleza, tecnología, gastronomía y calzado.
Respecto al tráfico peatonal, en Titán Plaza se espera un aumento de 290.000 personas para el fin de semana del Día de la Madre. Para mayo, la cifra llega a los 3.700.000 durante mayo.
De otro lado, Plaza Imperial precisa un incremento de 35% en tráfico peatonal frente a un fin de semana normal. Con el fin de aprovechar el flujo, los horarios serán extendidos hasta la media noche.