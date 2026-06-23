Dólar se movió al alza en Colombia este 23 de junio: así se comportó en el mercado oficial

El dólar terminó la jornada de este martes en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Dólar en casas de cambio: precio para este 23 de junio en Colombia

Para hoy 23 de junio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.423, lo que significó un incremento de $ 19 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.406.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 27, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.450.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.452, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.410. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.426.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.585 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 848,55.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de un 0,38 %, llegando a las 101,180 unidades.

Cómo se comporta el dólar hoy, 23 de junio. Así cerró el mercado. Foto: Getty Images/iStockphoto

Petrolera ExxonMobil puede demandar a Cuba por USD 1.000 millones, dice Corte Suprema de EE. UU.

La Corte Suprema estadounidense dictaminó este martes que la petrolera ExxonMobil puede demandar a la compañía estatal de petróleo de Cuba y a un importante grupo empresarial por la expropiación de sus activos tras la revolución de en 1959.

El tribunal determinó que el gobierno cubano no gozaba de inmunidad soberana en este caso, citando la Ley Helms-Burton de 1996, que permitió a personas y empresas estadounidenses demandar por bienes confiscados por Cuba.

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El caso de ExxonMobil se remonta a los inicios de la Revolución.

Cuando Fidel Castro llegó al poder, la petrolera estadounidense Standard Oil, predecesora de ExxonMobil, contaba con refinerías, terminales y más de un centenar de gasolineras en la isla.

El régimen nacionalizó esos activos. Una agencia federal estadounidense dictaminó en 1969 que eso causó un perjuicio de más de 70 millones de dólares, más de 1.000 millones en la actualidad.

Los seis jueces de mayoría conservadora fallaron a favor de Exxon, frente a los tres progresistas que votaron en contra.

Este fallo reenvía el caso a instancias inferiores, donde ExxonMobil podrá continuar con su demanda, que lleva años atascada.

La sentencia se produce en un momento de fuertes tensiones entre Washington y La Habana. El presidente estadounidense Donald Trump amenaza con hacerse con el control del país.

Estados Unidos ha impuesto un embargo económico a Cuba desde 1962 y, desde enero, Trump ha incrementado la presión imponiendo un bloqueo petrolero y endureciendo las sanciones.

Las empresas cubanas habían presentado una moción para desestimar la demanda, alegando que gozaban de inmunidad soberana en virtud de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de Estados Unidos (FSIA, por sus siglas en inglés).

Petrolera ExxonMobil puede demandar a Cuba por USD 1.000 millones, dice Corte Suprema de EE.UU. Foto: El País

El fallo de la Corte Suprema del martes podría abrir la puerta a que más empresas estadounidenses demanden a entidades del gobierno cubano al amparo de la Ley Helms-Burton.