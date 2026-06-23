Dólar en casas de cambio: precio para este 23 de junio en Colombia

El dólar es una de las monedas más importantes en Colombia dado que la economía del país depende de la divisa estadounidense para fijar el precio de sus materias primas de exportación, como el petróleo y el carbón, adquirir tecnología e insumos importados, y gestionar su deuda externa y las remesas familiares.

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Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera importante en Colombia. Tras un panorama electoral álgido, la moneda registró una tendencia a la baja, que luego se revirtió y demostró un comportamiento alcista en las últimas horas.

La cotización del dólar sigue cambiando y mantiene la atención de inversionistas, empresas y consumidores. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ante los repetidos movimientos, muchos inversionistas y ahorradores han optado por adquirir divisas, para aprovechar una eventual rentabilidad en un momento de alza. Es por ello que han acudido a casas de cambio, que son establecimientos predilectos para estos procesos, al simplificar las transacciones y eliminar barreras.

Aquí le contamos cómo ha fluctuado el precio de la divisa en casas de cambio:

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 23 de junio

Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 23 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,520.91 y de venta de $3,651.82.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si usted desea analizar el valor en distintas ciudades, tenga en cuenta el siguiente cuadro:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,592 3,660 68 Cali 3,415 3,635 220 Cartagena 3,500 3,720 220 Cúcuta 3,550 3,620 70 Medellín 3,498 3,645 147 Pereira 3,550 3,680 130

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

El precio del dólar registra un nuevo movimiento. Así impacta la economía y las decisiones financieras. Foto: Getty Images

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM lunes 22 de junio de 2026 3520.91 3651.82 3459.53 domingo 21 de junio de 2026 3561.82 3680.45 3459.53 sábado 20 de junio de 2026 3568.18 3680 3459.53 viernes 19 de junio de 2026 3562.27 3671.82 3459.53 jueves 18 de junio de 2026 3542.73 3653.64 3439.91 miércoles 17 de junio de 2026 3525 3645.91 3427.07 martes 16 de junio de 2026 3519.09 3645 3475.72

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,600 3,660 60 Cambios Kapital 3,580 3,650 70 Cambios Vancouver 3,620 3,630 10 Latin Cambios 3,630 3,700 70 Punto Dollar 3,550 3,670 120 Smart Exchange 3,570 3,650 80

Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

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El dólar continúa marcando tendencia en el mercado cambiario. ¿Cree que mantendrá este rumbo? Foto: El País

Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.