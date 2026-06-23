Dólar en casas de cambio: precio para este 23 de junio en Colombia

El dólar es una de las monedas más importantes en Colombia dado que la economía del país depende de la divisa estadounidense para fijar el precio de sus materias primas de exportación, como el petróleo y el carbón, adquirir tecnología e insumos importados, y gestionar su deuda externa y las remesas familiares.
Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera importante en Colombia. Tras un panorama electoral álgido, la moneda registró una tendencia a la baja, que luego se revirtió y demostró un comportamiento alcista en las últimas horas.
Ante los repetidos movimientos, muchos inversionistas y ahorradores han optado por adquirir divisas, para aprovechar una eventual rentabilidad en un momento de alza. Es por ello que han acudido a casas de cambio, que son establecimientos predilectos para estos procesos, al simplificar las transacciones y eliminar barreras.
Aquí le contamos cómo ha fluctuado el precio de la divisa en casas de cambio:
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 23 de junio
Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 23 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,520.91 y de venta de $3,651.82.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si usted desea analizar el valor en distintas ciudades, tenga en cuenta el siguiente cuadro:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,592
|3,660
|68
|Cali
|3,415
|3,635
|220
|Cartagena
|3,500
|3,720
|220
|Cúcuta
|3,550
|3,620
|70
|Medellín
|3,498
|3,645
|147
|Pereira
|3,550
|3,680
|130
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|lunes 22 de junio de 2026
|3520.91
|3651.82
|3459.53
|domingo 21 de junio de 2026
|3561.82
|3680.45
|3459.53
|sábado 20 de junio de 2026
|3568.18
|3680
|3459.53
|viernes 19 de junio de 2026
|3562.27
|3671.82
|3459.53
|jueves 18 de junio de 2026
|3542.73
|3653.64
|3439.91
|miércoles 17 de junio de 2026
|3525
|3645.91
|3427.07
|martes 16 de junio de 2026
|3519.09
|3645
|3475.72
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Amerikan Cash
|3,600
|3,660
|60
|Cambios Kapital
|3,580
|3,650
|70
|Cambios Vancouver
|3,620
|3,630
|10
|Latin Cambios
|3,630
|3,700
|70
|Punto Dollar
|3,550
|3,670
|120
|Smart Exchange
|3,570
|3,650
|80
Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.
Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.