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Dólar en casas de cambio: precio para este 23 de junio en Colombia

Así se está moviendo la divisa en el mercado de profesionales del cambio.

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Redacción Semana
23 de junio de 2026 a las 6:42 a. m.
El dólar vuelve a mover el mercado. Estas son las claves de su comportamiento y lo que podría venir para la divisa.
El dólar vuelve a mover el mercado. Estas son las claves de su comportamiento y lo que podría venir para la divisa. Foto: Getty Images

El dólar es una de las monedas más importantes en Colombia dado que la economía del país depende de la divisa estadounidense para fijar el precio de sus materias primas de exportación, como el petróleo y el carbón, adquirir tecnología e insumos importados, y gestionar su deuda externa y las remesas familiares.

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Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera importante en Colombia. Tras un panorama electoral álgido, la moneda registró una tendencia a la baja, que luego se revirtió y demostró un comportamiento alcista en las últimas horas.

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La cotización del dólar sigue cambiando y mantiene la atención de inversionistas, empresas y consumidores. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ante los repetidos movimientos, muchos inversionistas y ahorradores han optado por adquirir divisas, para aprovechar una eventual rentabilidad en un momento de alza. Es por ello que han acudido a casas de cambio, que son establecimientos predilectos para estos procesos, al simplificar las transacciones y eliminar barreras.

Aquí le contamos cómo ha fluctuado el precio de la divisa en casas de cambio:

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 23 de junio

Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 23 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,520.91 y de venta de $3,651.82.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si usted desea analizar el valor en distintas ciudades, tenga en cuenta el siguiente cuadro:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,5923,66068
Cali3,4153,635220
Cartagena3,5003,720220
Cúcuta3,5503,62070
Medellín3,4983,645147
Pereira3,5503,680130

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

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El precio del dólar registra un nuevo movimiento. Así impacta la economía y las decisiones financieras. Foto: Getty Images
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
lunes 22 de junio de 20263520.913651.823459.53
domingo 21 de junio de 20263561.823680.453459.53
sábado 20 de junio de 20263568.1836803459.53
viernes 19 de junio de 20263562.273671.823459.53
jueves 18 de junio de 20263542.733653.643439.91
miércoles 17 de junio de 202635253645.913427.07
martes 16 de junio de 20263519.0936453475.72

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,6003,66060
Cambios Kapital3,5803,65070
Cambios Vancouver3,6203,63010
Latin Cambios3,6303,70070
Punto Dollar3,5503,670120
Smart Exchange3,5703,65080

Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

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Para ello, evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, las tasas de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.