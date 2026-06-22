El top 3 de los gastos que hicieron los turistas extranjeros en la economía colombiana durante 2025

Las cifras del turismo en Colombia durante 2025 no son para nada despreciables. Según ProColombia, el país recibió un gasto de 13.498 millones de dólares provenientes del flujo de turistas extranjeros que llegó el país a conocer diversos destinos de este país.

Las estadísticas provienen de la Cuenta Satélite de Turismo (CST) publicada por el Dane, según confirmó ProColombia, que además analizó la situación.

Los gastos que hicieron los visitantes internacionales estuvieron concentrados en transporte, alojamiento, alimentación y otros servicios necesarios para una estadía en una nación.

En pesos, la cifra reportada por ProColombia equivale a 46,7 billones, contando con un dólar en 3459,5 pesos, como se cotizó en promedio este 22 de junio. El rubro podría compararse con el presupuesto total de Bogotá para este año, aprobado en el Concejo por 40,4 billones de pesos.

De acuerdo con la información de ProColombia, con ese dinamismo, el sector aportó cerca de un millón de personas ocupadas en actividades turísticas.

Colombia movilizó 15 millones de pasajeros por vía aérea en el primer trimestre de 2026

De esa manera, Carmen Caballero, presidenta de ProColombia, afirma que el resultado implica que el turismo internacional es un motor para la economía.

“El crecimiento del gasto de los visitantes extranjeros, del valor agregado y, especialmente, de la generación de empleo, refleja el trabajo articulado entre el sector público y privado para posicionar a Colombia como un destino atractivo, seguro y diverso ante el mundo”, afirmó.

Carmen Caballero, presidenta de ProColombia. Foto: ProColombia - API

Ranking de sectores donde hicieron mayor gasto

Transporte aéreo: Algunos datos que evidencia el informe de ProColombia indican que la mayor participación en la torta de recursos que gastaron los turistas extranjeros está en el transporte aéreo, con 25,6 %, equivalentes a 3.452 millones de dólares en la anualidad: unos 11,9 billones de pesos. Alimentación: El segundo lugar, en el top 3 de los gastos de extranjeros en turismo, lo ocupó la alimentación, teniendo en cuenta que los viajeros internacionales vienen interesados en conocer y probar la gastronomía de las distintas regiones del país. Contando con lo que gastaron en alimentos, más bebidas, la cifra también es alta, de 3.281 millones de dólares: 11,4 billones de pesos, y representa el 24,3 % del total. Alojamiento para visitantes: Para hospedarse, los turistas internacionales, en promedio, buscan lugares que no siempre sean lo más costoso en la ciudad en la que pernoctarán. El gasto realizado por los viajeros extranjeros ascendió a 1.863 millones de dólares, correspondientes a 6,4 billones de pesos y el 13,8 % del total.

Turismo, el sector que Petro quiere convertir en el reemplazo de la industria extractiva, es el segundo que más plata trae al país

El turismo local también movió la aguja

También los viajeros colombianos que recorren los lugres recónditos del país en busca de descubrir los atractivos turísticos hicieron su aporte al dinamismo del turismo.

Según ProColombia, “al sumar el gasto de los turistas internacionales con el del turismo interno —es decir, el de los colombianos que viajan dentro del país, que aportó US$ 5.066 millones (30,2 %)—, el gasto turístico total del país llegó a US$ 19.342 millones en 2025″.

Los servicios de bar también son altamente demandados por el turista internacional. Foto: SENA

Dinamismo en el empleo

La mayor demanda de servicios por parte del crecimiento del turismo impactó el mercado laboral. De acuerdo con el informe, en materia de empleos, las actividades de alojamiento y servicios de comida y bebidas concentraron el 59,4 % del empleo (591.841 personas).

Los 8 municipios finalistas para ir al mundial de mejor pueblo turístico. Estos son sus atractivos

En la segunda casilla se ubicaron los servicios culturales, deportivos y recreativos, con el 20,2 % de los ocupados, lo que implica 201.590 personas.

En línea con el top 3 de lo que más generó gasto, el transporte de pasajeros también movió registradoras, con un 11,9 % de participación en el personal ocupado. Es decir, 118.497 personas.

Para todo el engranaje que implica el turismo también entran a jugar las agencias de viajes y otros servicios de reserva, que registraron 37.713 personas ocupadas (3,8 % del total), lo que a diferencia de los demás componentes, implicó una caída de 5,6 % frente a las 39.963 personas que se registraban en 2024, según el análisis de ProColombia.

Imagen del pueblo de Jericó, en Antioquia, uno de los finalistas para representar a Colombia en certamen mundial que escogerá al mejor pueblo turístico del mundo. Foto: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo