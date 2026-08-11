Costo de vida en las principales ciudades del país tras la revelación del IPC de julio; así subieron y bajaron los gastos

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó el lunes 10 de agosto la cifra de la inflación de junio de 2026, uno de los indicadores clave del país, que permite conocer a fondo el estado de la economía nacional.

Inflación en julio se mantiene por encima del 6 %: Dane reveló las razones del resultado

En esta ocasión, la cifra entregada estuvo por encima de lo esperado por los expertos, con 6.03 %.

Bucaramanga continúa en el primer lugar de las ciudades con mayor alza de los precios, desplazando a Pereira, que se había mantenido liderando.

Inflación en julio de 2026 Foto: Dane / Informe

El mismo se estima mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), un indicador que muestra la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con un período base.

IPC por ciudades en 2026

Según los informes de los principales sectores, estos mostraron un comportamiento al alza en el séptimo mes del año, al compararse con julio de 2025.

IPC por ciudades, julio 2026. Foto: Dane

Medellín fue la ciudad que registró la mayor inflación anual, con 6,95 %. Le siguieron Bucaramanga, con 6,78 %, y Pereira, con 6,70 %. En cuarto lugar se ubicó Armenia, con 6,52 %, seguida de Cali, con 6,41 %. Por su parte, el promedio nacional se situó en 6,03 %.

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En contraste, Riohacha presentó la menor variación anual del IPC, con 3,60 %. Le siguieron Pasto, con 4,83 %; Santa Marta, con 4,97 %; y Barranquilla, con 5,04 %, ubicándose entre las ciudades con menor impacto de la inflación en el país.

El informe tiene en cuenta los sistemas de transporte de cada ciudad, los productos con mayor demanda y la variación en los sectores y subsectores de cada territorio.

El informe entregado por la entidad se elaboró a partir de la recolección de datos en 38 ciudades del país: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Pasto, Cúcuta, Cartagena, Neiva, Montería, Villavicencio, Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Riohacha, Santa Marta, Armenia, Sincelejo e Ibagué, además de un agregado nacional comprendido por las ciudades de Yopal, Inírida, Puerto Carreño, Arauca, Leticia, Mitú, San José del Guaviare, San Andrés de Tumaco, Buenaventura, Barrancabermeja, Rionegro, Quibdó, San Andrés y Mocoa.