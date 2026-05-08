Estos fueron los alimentos que más subieron y bajaron en Colombia el último mes: Dane reportó inflación de abril de 2026

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó su más reciente informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mostró cómo fue la variación de distintos precios de productos y servicios, más exactamente para abril de 2026.

¿Cómo le fue a la inflación en abril? Estas son las expectativas antes de conocerse hoy el dato oficial del Dane

Para el cuarto mes del año, la inflación se ubicó en el 5,69 %, en comparación con el 5,16 % del mismo periodo del año pasado.

El Dane entregó un balance detallado de los alimentos que registraron la mayor variación en el último mes y de las ciudades que reportaron el mayor crecimiento.

El Dane reveló el IPC del cuarto mes del año. Foto: Dane

El resultado que presenta la entidad es clave para las políticas monetarias que regirán en el país durante el mes en curso, además de ser un elemento fundamental para la definición de la política monetaria nacional.

Alimentos que más subieron y bajaron

El reporte también evidenció incrementos mensuales en varios productos y servicios de consumo básico. Entre las mayores alzas se destacaron las carnes de res y derivados, con un aumento de 1,68 %; las papas, que subieron 8,05 %; los huevos, con 3,92 %; el gas, con 2,13 %; y las comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio, que registraron una variación de 0,36 %.

Costo de vida en las principales ciudades del país tras la revelación del IPC de abril; así subieron y bajaron los gastos

En contraste, algunos alimentos presentaron reducciones en sus precios durante el mismo periodo. Los mayores descensos se registraron en las naranjas (-3,83 %), los dulces y confites para consumo en el hogar (-2,29 %), los plátanos (-1,41 %) y las legumbres secas (-0,70 %).

La inflación de Colombia en abril de 2026 Foto: Dane / Youtube

Información por sectores en los primeros cuatro meses del año

Durante los primeros cuatro meses del año, cinco divisiones de bienes y servicios registraron incrementos por encima del promedio nacional de inflación, que se ubicó en 3,87 %. Los mayores aumentos se presentaron en Educación (5,89 %), seguido de Alimentos y bebidas no alcohólicas (5,87 %), Restaurantes y hoteles (5,62 %), Muebles y artículos para el hogar (4,77 %) y Salud (3,97 %).

En contraste, otras divisiones reportaron variaciones inferiores al promedio nacional. Entre ellas se encuentran Transporte (3,85 %), Bienes y servicios diversos (3,44 %), Bebidas alcohólicas y tabaco (3,12 %), Información y comunicación (2,98 %), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,25 %), Recreación y cultura (2,06 %) y Prendas de vestir y calzado, que registró la menor variación con 1,52 %.