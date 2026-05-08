Exportaciones industriales crecieron 7,4 % en marzo, impulsadas por la industria automotriz y maquinaria

Las exportaciones industriales colombianas mantuvieron una senda de crecimiento durante marzo de 2026, de acuerdo con el Gobierno nacional, en medio de su apuesta por fortalecer la diversificación productiva y aumentar la presencia de bienes con mayor valor agregado en los mercados internacionales.

Best Tourism Villages 2026: Colombia abre convocatoria para escoger sus próximos referentes de turismo rural ante el mundo

La apuesta del Gobierno es fortalecer la diversificación productiva. Foto: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

De acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con base en datos del Dane, las exportaciones industriales alcanzaron los US$ 957,9 millones en marzo, lo que representó un crecimiento del 7,4 por ciento frente al mismo mes de 2025.

Entre los renglones del sector con mejor desempeño se destacó la industria automotriz, cuyas exportaciones llegaron a US$ 43,1 millones y registraron un aumento del 53,3 por ciento. También sobresalió el sector de maquinaria y equipo, que sumó ventas externas por US$ 197,6 millones y creció 21,7 por ciento.

MinComercio destaca avances en política de reindustrialización del país

El Ministerio del Comercio destaca los avances en la Política de Reindustrialización. Foto: Cortesía Ministerio del Comercio

Dentro de ese grupo, las exportaciones de transformadores eléctricos alcanzaron US$ 46 millones, con un incremento del 15,7 por ciento, mientras que los polímeros de cloruro crecieron 64,7 por ciento y llegaron a US$ 36,8 millones.

El balance del primer trimestre también mostró resultados positivos para distintos bienes industriales. Las exportaciones de preparaciones capilares crecieron 22,9 por ciento; insecticidas, 7,6 por ciento; medicamentos, 7,4 por ciento; preparaciones de belleza, 5,7 por ciento; prendas y complementos de vestir, 5,6 por ciento y jabones, 0,9 por ciento.

MinComercio Diana Morales se enfrenta al economista Salomón Kalmanovitz por cifras de empleo

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, explicó que la respuesta de Colombia a Ecuador. Foto: MinCIT/Ricardo Báez

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, aseguró que estos resultados reflejan “avances en sofisticación manufacturera, diversificación exportadora y fortalecimiento de sectores estratégicos”.

En materia agroindustrial, entre enero y marzo las exportaciones crecieron 12,1 por ciento, impulsadas principalmente por productos como aceite de palma, cuyas ventas externas aumentaron 78,9 por ciento; extractos y esencias de café, 60,8 por ciento, y preparaciones para alimento animal, 32,2 por ciento.

Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo. Foto: Semana

El informe también señaló que las exportaciones de bienes no minero energéticos cerraron el primer trimestre en US$ 6.478,7 millones, con un crecimiento del 5,5 por ciento frente al mismo periodo del año pasado.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de estas exportaciones, seguido por México y Brasil.