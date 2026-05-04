La ministra de Comercio, Diana Morales, contradijo al economista Salomón Kalmanovitz por sus afirmaciones sobre las cifras de creación de empleo durante marzo de 2026.

Kalmanovitz afirmó que “el 57 porciento del nuevo empleo de marzo de 2026 fue contratado por el gobierno nacional y existen serias dudas de que sea productivo“.

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Sin embargo, Morales le manifestó que los empleos creados en las áreas de administración pública, defensa, educación y salud comprenden nuevos cargos tanto del sector público como del privado.

“Es decir, allí conviven maestros, personal médico, trabajadores hospitalarios y prestadores privados, además de funciones estatales. Equiparar ese agregado a expansión burocrática introduce un sesgo de interpretación“, le dijo Morales al economista.

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La ministra enfatizó que las estadísticas se desagregan según la actividad económica y no por la consideración de si ese empleador es público o privado. “El debate, en consecuencia, exige distinguir entre clasificación estadística, naturaleza institucional del empleo y tendencias de fondo del aparato productivo. Cuando esos planos se mezclan, las conclusiones pueden resultar imprecisas”, concluyó Morales.