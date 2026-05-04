‘Desencanto’: la curiosa campaña política de Mauricio Lizcano con la que criticó a otros candidatos

En medio de las campañas políticas se crean todo tipo de estrategias creativas. Mauricio Lizcano es uno de los que más le ha apostado a distintas alternativas para comunicar sus mensajes y llegar a los ciudadanos para pedir que lo respalden.

El candidato publicó un video en el que habla de “Desencanto”, haciendo referencia a la película de Disney ‘Encanto’, pero en la que salen políticos colombianos, entre ellos, varios candidatos presidenciales.

“Desencanto es la Colombia irreal que han construido políticos desconectados, que no entienden los problemas de la gente y hacen creer que todo está perdido. Es hora de cambiar la película”, aseguró Lizcano.

“El tío Gustavo arruina el clima y maneja a Iván desde la cima; el padre Uribe (no se habla de Uribe) era el pasado, pero ahí sigue”, dice la canción que musicaliza la pieza audiovisual.

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Asimismo, lanza pullas a Paloma Valencia y a su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, así como a Sergio Fajardo, sobre quien dice que “le falta berraquera” y menciona que a “Claudia cualquier discurso le queda”. A Abelardo de la Espriella lo critica por ir en jet privado.