Mauricio Lizcano estalla porque no lo invitaron a debate presidencial

Mauricio Lizcano, candidato presidencial, sentó su posición sobre las decisiones que han tomado algunos gremios que organizan debates con los aspirantes a la Casa de Nariño.

En una publicación en su cuenta de X, el exministro del Gobierno Petro rechazó el manejo que le dio a la situación la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos).

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“A puerta cerrada. Así decide Asofondos quién participa en los debates presidenciales. Quienes se llenan la boca hablando de democracia hoy la silencian. ¿Qué explicación le dan al país su presidente, Andrés Velasco, y quiénes avalan estas decisiones?“, dijo Lizcano.

El candidato manifestó que es inaceptable que gremios que administran recursos de los colombianos decidan quién puede y quién no puede participar en los debates presidenciales.

A puerta cerrada: así decide Asofondos @fondosdepension quién participa en los debates presidenciales.



Quienes se llenan la boca hablando de democracia hoy la silencian. ¿Qué explicación le dan al país su presidente, @trespunto14 , y quienes avalan estas decisiones?



Es… pic.twitter.com/hLWIBCCa5N — Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) April 23, 2026

Frente a esto último, Lizcano se quejó: “Excluyéndome a mí y a otros aspirantes que representan a millones de ciudadanos. Colombia merece escuchar todas las voces, contrastar ideas y decidir con libertad. Excluir no es democracia, es cerrarle la puerta al país”.