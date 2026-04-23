Confidenciales

Mauricio Lizcano estalla porque no lo invitaron a debate presidencial

El candidato presidencial mostró molestia por las decisiones que han tomado varios gremios de Colombia, de cara a las elecciones.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
23 de abril de 2026 a las 3:27 p. m.
Mauricio Lizcano, candidato presidencial.
Mauricio Lizcano, candidato presidencial. Foto: Cortesía

Mauricio Lizcano, candidato presidencial, sentó su posición sobre las decisiones que han tomado algunos gremios que organizan debates con los aspirantes a la Casa de Nariño.

En una publicación en su cuenta de X, el exministro del Gobierno Petro rechazó el manejo que le dio a la situación la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondos).

Exdirector del Dapre habla de “casa de terror” en el Palacio de Nariño

“A puerta cerrada. Así decide Asofondos quién participa en los debates presidenciales. Quienes se llenan la boca hablando de democracia hoy la silencian. ¿Qué explicación le dan al país su presidente, Andrés Velasco, y quiénes avalan estas decisiones?“, dijo Lizcano.

El candidato manifestó que es inaceptable que gremios que administran recursos de los colombianos decidan quién puede y quién no puede participar en los debates presidenciales.

Frente a esto último, Lizcano se quejó: “Excluyéndome a mí y a otros aspirantes que representan a millones de ciudadanos. Colombia merece escuchar todas las voces, contrastar ideas y decidir con libertad. Excluir no es democracia, es cerrarle la puerta al país”.