El peculiar mensaje de Juan Daniel Oviedo tras lo dicho por Petro: “Damas y caballeros, presten atención”

El jueves 23 de abril, el presidente Gustavo Petro compartió un mensaje a través de su cuenta en X en el que invitó a la ciudadanía a marchar el próximo viernes 1 de mayo, Día del Trabajo.

En varios puntos, el presidente Petro nombró varias reformas que impulsa su Gobierno, el cual, según él, debe salir a apoyar a los ciudadanos en las calles.

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“Este 1 de Mayo nos vemos en la calles. Los invito a movilizarse en todas las plazas públicas de los municipios de Colombia”, empezó diciendo el mandatario en su mensaje en X.

Tras lo anterior, Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de la candidata Paloma Valencia, retuiteó en X el mensaje del jefe de Estado y, sobre este, dejó un peculiar mensaje.

En su escrito en X, Oviedo se mofó de lo manifestado por Petro: “Damas y caballeros… presten atención: en este acto, haré desaparecer un escándalo de corrupción… y en su lugar, aparecerá una marcha“.