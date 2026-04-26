Abelardo de la Espriella se pronunció tras nuevo atentado en Rozo, Valle: “Esta barbarie se enfrenta sin cálculo político”

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella se pronunció tras el atentado registrado en el corregimiento de Rozo, en el Valle del Cauca. A través de su cuenta en la red social X, el dirigente político expresó su rechazo a los hechos violentos y cuestionó la respuesta del Estado frente a este tipo de ataques. “Otro atentado, esta vez en Rozo, Valle del Cauca; Palmira también sufre los ataques del terrorismo”, afirmó.

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En su mensaje, De la Espriella sostuvo que la situación de orden público debe enfrentarse con contundencia. “Esta barbarie se enfrenta sin cálculo político, sin contemplaciones, con mano dura”, señaló, al tiempo que insistió en la necesidad de una respuesta firme por parte de las autoridades.

El candidato también lanzó críticas a las estrategias actuales para enfrentar la violencia. “No es promoviendo más impunidad, haciendo populismo sobre la sangre de las víctimas ni con diálogos mendicantes: es con mano de hierro blindada con la Constitución y la ley”, puntualizó.

El pronunciamiento se da en medio de una escalada de hechos violentos en el suroccidente del país, donde distintos sectores políticos han empezado a fijar posición frente a la seguridad y a las acciones del Gobierno nacional ante el accionar de grupos armados ilegales.