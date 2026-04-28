Álvaro Uribe asegura que, en un gobierno de Paloma Valencia, Colombia Mayor llegaría a 3 millones de personas

Álvaro Uribe ha publicado en sus redes sociales las propuestas concretas de Paloma Valencia. Este martes se refirió a una que tendría un impacto muy grande. “Paloma llegará a 3 millones de beneficiarios del programa Adulto Mayor”, aseguró el exmandatario.

La propuesta del uribismo para reemplazar Familias en Acción

Se trata de uno de los subsidios que reciben las personas de la tercera edad en el país. Gustavo Petro también ha dicho que la meta para ese programa son las 3 millones de personas.

Uribe aseguró que Valencia dará estos subsidios sin afectar la economía del país. “Pagará del Presupuesto Nacional, con una economía que crezca en inversión y empleo, sin derroche, sin corrupción, sin embajadas, consulados, ministerios y burocracias innecesarias. Sin gastarse los Fondos de Pensiones de propiedad de los trabajadores”, detalló.

Este lunes Uribe también habló de otro programa social muy importante. “A Paloma le brillan los ojos cuando propone el subsidio a la mujer cabeza de familia pobre que predomina en el 36 por ciento de los hogares. El programa reemplazará a Familias en Acción, con el cual tantos colombianos pudieron alimentarse y estudiar”, dijo el expresidente.

Gustavo Petro le respondió: “Yo ya reemplacé el subsidio de Familias en Acción, Álvaro, llegas tarde”, escribió el jefe de Estado. Petro añadió que “debieron haberlo hecho en su gobierno (Uribe), en vez de estar hablando con enemigos de Colombia como el presidente Noboa que termina subiendo los aranceles a las exportaciones del país un 100%”.