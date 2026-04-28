El exalcalde de Medellín Daniel Quintero ya es oficialmente superintendente nacional de salud, rol desde el que tendrá a cargo la vigilancia de todo el sistema de salud del país.

Quintero compartió la fotografía del momento en el que el presidente Gustavo Petro lo juramentó para ocupar ese rol y acompañó esa imagen con un mensaje sobre su cercanía con el jefe de Estado.

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“En equipo con el mejor Presidente de la historia”, escribió el superintendente. Quintero estará a cargo de ese despacho durante menos de cuatro meses y prometió hacer una vigilancia estricta de las entidades prestadoras del servicio de salud.

El nuevo superintendente no solo tendrá que hacer equipo con el presidente Petro. Desde ese rol también trabajará de cerca del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.