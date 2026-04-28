Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, estuvo en la Feria del Libro de Bogotá durante la firma de libros que realizó el exministro Alejandro Gaviria.

Oviedo se acercó al stand en el que el exministro de Gustavo Petro estuvo firmando libros entre sus seguidores. Desde allí dejó ver su cercanía con Gaviria.

“La salud ha empeorado (y con ella el sufrimiento humano) y la corrupción ha sido generalizada y atroz”: Alejandro Gaviria

“Qué viva Alejandro Gaviria. Qué viva. Periodicazo al que no le pida la firma a Alejandro Gaviria”, afirmó el candidato vicepresidencial. El momento quedó registrado en un video en el que ambos intercambiaron algunas palabras.

En la conversación, Gaviria habló sobre los “verdaderos liberales” que aún quedan en Colombia.