Video| “Aquí, nada de miedo”: Juan Daniel Oviedo lanza mensaje de respaldo a Paloma Valencia tras posible atentado

Juan Daniel Oviedo reaccionó públicamente a la denuncia hecha por la senadora Paloma Valencia este lunes 27 de abril, sobre un supuesto plan de atentado en su contra atribuido a las disidencias de las Farc.

Paloma Valencia denuncia un atentado en su contra por parte de las disidencias de las Farc: ofrecieron $2.000 millones

Por medio de un video publicado en su cuenta de X, Oviedo calificó como “indignante” que la contienda electoral en Colombia haya llegado “al nivel de ponerle precio a la vida de sus candidatos y candidatas”, en referencia a las amenazas denunciadas por la congresista del Centro Democrático.

Me duele muchísimo ver la situación que está enfrentando Paloma. “Yo quiero ser con ella esa fórmula que le digamos a Colombia: aquí, nada de miedo”, expresó el político en el mensaje que rápidamente comenzó a moverse en redes sociales.

El pronunciamiento de Oviedo se dio luego de que Valencia asegurara que las disidencias de las FARC habrían ofrecido 2.000 millones de pesos para atentar contra ella, una denuncia que encendió las alarmas sobre la seguridad de los líderes políticos en medio del ambiente preelectoral rumbo a 2026.

El trino estuvo acompañado de un mensaje contundente para proteger la vida de los candidatos:

“El llamado a la Presidencia es urgente. Se necesitan garantías reales de seguridad y protección para @PalomaValenciaL y para todos los colombianos. No más miedo ni más sangre en esta campaña. Colombia tiene que ser más segura. Colombia tiene que ser más grande”, escribió el también economista.

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En el video, el exdirector del Dane también hizo un llamado directo al Gobierno nacional, al Ministerio del Interior y a la Fuerza Pública para que refuercen las garantías de seguridad de la senadora.

“Estaremos en la plaza pública emocionando al país sobre una propuesta de futuro en la que Colombia será más grande”, afirmó Oviedo, antes de pedir que desde la Comisión de Seguimiento Electoral y los organismos de protección se acompañe a Valencia “para que se sienta protegida, que es lo mínimo que nos merecemos todos los colombianos”.

Las declaraciones se conocen en medio de la creciente tensión política y de seguridad que atraviesa el país, mientras distintos sectores comienzan a mover sus fichas de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.