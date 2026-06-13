Presidente Petro se refirió a la captura de alias Víctor Chalá, señalado por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda

La Policía Nacional capturó este viernes, 12 de junio, a Jhon Edison Chala Torrejano, alias Víctor Chalá, cuando se desplazaba por el peaje del municipio de Flandes, en el departamento del Tolima.

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El sujeto, cabecilla de la estructura 36 de las disidencias de las Farc en Briceño, Antioquia, es señalado de ordenar y participar en la desaparición y asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, en la vereda Palmichal.

La captura de este hombre se dio sobre las 11:05 de la noche del viernes y se materializó por orden judicial por los delitos de terrorismo, extorsión y concierto para delinquir agravado, y cinco más en flagrancia por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Frente al tema se pronunció en las últimas horas el presidente de la República, Gustavo Petro, quien confirmó la información entregada por las autoridades y aseguró que el sujeto fue detenido en una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

“Ha sido capturado Víctor Chala, autor del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda en Briceño, Antioquia. Fue una operación conjunta de la Policía y la Fiscalía y se realizó en el municipio de Flandes, en el Tolima”, escribió en su cuenta de la red social X.

Tras confirmarse la muerte del comunicador, el presidente Petro fue uno de los primeros que salió a señalar a Jhon Edison Chalá Torrejano como el responsable del asesinato y pidió su captura.

“Fue asesinado por Jhon Edison Chalá Torrejano del frente Darío Gutiérrez que es un grupo dividido del frente 36, hoy completamente fragmentado en diversos grupos delincuenciales", indicó el presidente.