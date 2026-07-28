CONFIDENCIALES

Policía revela video del rescate de los tres uniformados que habían desaparecido en zona roja del Cauca

Los policías realizaban labores de patrullaje cuando se perdió el contacto con ellos.

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Redacción Semana
28 de julio de 2026 a las 5:11 p. m.
Rescate de policías desaparecidos en el Cauca.
Rescate de policías desaparecidos en el Cauca. Foto: Policía

La Policía reveló el más reciente parte médico de los cuatro uniformados que permanecían desaparecidos en el municipio de El Tambo, Cauca.

Una mayor y tres patrulleros salieron a realizar labores de patrullaje, pero de manera inesperada se perdió el contacto con ellos y se desconocía su ubicación. De inmediato, se activaron los protocolos de búsqueda y rescate.

Tras las labores adelantadas por la Policía, los bomberos y habitantes de la zona, los uniformados fueron encontrados sanos y salvos.

La institución informó que su estado de salud es estable. “Los policías fueron ubicados sanos y salvos en zona rural de El Tambo, siendo trasladados a la ciudad de Popayán donde reciben atención médica; su estado de salud es estable”, señaló la Policía.