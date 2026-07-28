Policía revela video del rescate de los tres uniformados que habían desaparecido en zona roja del Cauca

La Policía reveló el más reciente parte médico de los cuatro uniformados que permanecían desaparecidos en el municipio de El Tambo, Cauca.

Una mayor y tres patrulleros salieron a realizar labores de patrullaje, pero de manera inesperada se perdió el contacto con ellos y se desconocía su ubicación. De inmediato, se activaron los protocolos de búsqueda y rescate.

Tras las labores adelantadas por la Policía, los bomberos y habitantes de la zona, los uniformados fueron encontrados sanos y salvos.

La institución informó que su estado de salud es estable. “Los policías fueron ubicados sanos y salvos en zona rural de El Tambo, siendo trasladados a la ciudad de Popayán donde reciben atención médica; su estado de salud es estable”, señaló la Policía.