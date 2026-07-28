Jennifer Pedraza y su mensaje a Petro tras renuncia de Juliana Guerrero al Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar

Juliana Guerrero, quien está inmersa junto a su hermana Verónica en un presunto escándalo de corrupción, tal como lo reveló la revista SEMANA en su más reciente edición, renunció a su cargo de delegada del Presidente de la República, ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar.

“Esta decisión obedece, entre otros asuntos, a la determinación de destinar mi tiempo, esfuerzo y atención personal a las investigaciones que hoy cursan en mi contra y a los reiterados y constantes ataques que he recibido durante los últimos meses”, dijo el comunicado de Juliana Guerrero.

Gustavo Petro respondió frente al escenario de que Juliana Guerrero sea capturada: “¿Qué podría decir de mí?”

Tras lo anterior, quien se pronunció al respecto fue Jennifer Pedraza, la congresista que precisamente ha realizado varias denuncias contra la joven.

En su escrito en X, Pedraza también aprovechó para enviarle un mensaje al presidente Gustavo Petro.

“Feliz porque por fin sacamos a Juliana Guerrero de la UPC. Triste porque duró un año haciendo de las suyas. Renunció a un cargo al que nunca debió llegar y del que @petrogustavo debió sacarla desde que revelamos que compró sus títulos. En lugar de eso, se dedicó a defenderla. Esta falsificadora de títulos nunca debió estar en la máxima instancia de una universidad pública donde la gente sí estudia de verdad”, fue el mensaje de Pedraza en X.