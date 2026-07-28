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Santiago Peña, presidente de Paraguay, asistirá a la posesión de Abelardo De La Espriella

El mandatario se reunió con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

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Redacción Semana
28 de julio de 2026 a las 10:52 a. m.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, viajará a Colombia en el marco de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, viajará a Colombia en el marco de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella. Foto: getty images

José Manuel Restrepo se reunió con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien confirmó que viajará a Colombia el 7 de agosto para la posesión de Abelardo De La Espriella.

El vicepresidente electo conversó con el jefe de Estado de Paraguay sobre cómo fortalecer las relaciones bilaterales, promover nuevas inversiones y avanzar en una agenda de integración regional.

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“Tenemos la gran oportunidad de multiplicar nuestra relación comercial y de inversión y seguir trabajando mancomunadamente en la lucha contra el crimen organizado. Este tiene que ser un compromiso de dos naciones hermanas que van a tener puentes mucho más cercanos”, expresó Restrepo.

Peña y Restrepo se encontraron en Lima en el marco de la posesión presidencial de Keiko Fujimori. El vicepresidente viajó a esa investidura en representación del gobierno electo.