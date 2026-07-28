José Manuel Restrepo se reunió con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien confirmó que viajará a Colombia el 7 de agosto para la posesión de Abelardo De La Espriella.
El vicepresidente electo conversó con el jefe de Estado de Paraguay sobre cómo fortalecer las relaciones bilaterales, promover nuevas inversiones y avanzar en una agenda de integración regional.
“Tenemos la gran oportunidad de multiplicar nuestra relación comercial y de inversión y seguir trabajando mancomunadamente en la lucha contra el crimen organizado. Este tiene que ser un compromiso de dos naciones hermanas que van a tener puentes mucho más cercanos”, expresó Restrepo.
Peña y Restrepo se encontraron en Lima en el marco de la posesión presidencial de Keiko Fujimori. El vicepresidente viajó a esa investidura en representación del gobierno electo.