José Manuel Restrepo se reunió con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien confirmó que viajará a Colombia el 7 de agosto para la posesión de Abelardo De La Espriella.

El vicepresidente electo conversó con el jefe de Estado de Paraguay sobre cómo fortalecer las relaciones bilaterales, promover nuevas inversiones y avanzar en una agenda de integración regional.

Abelardo De La Espriella confirma propuesta de acto legislativo para que Barranquilla sea reconocida como capital alterna de Colombia

“Tenemos la gran oportunidad de multiplicar nuestra relación comercial y de inversión y seguir trabajando mancomunadamente en la lucha contra el crimen organizado. Este tiene que ser un compromiso de dos naciones hermanas que van a tener puentes mucho más cercanos”, expresó Restrepo.

Peña y Restrepo se encontraron en Lima en el marco de la posesión presidencial de Keiko Fujimori. El vicepresidente viajó a esa investidura en representación del gobierno electo.