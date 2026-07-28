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“Están bien”: familiares de los policías que estaban desaparecidos en el Cauca, en zona de las disidencias de las Farc

Un mayor y tres patrulleros prendieron las alarmas luego de que se reportara su desaparición mientras buscaban un dron.

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Redacción Semana
28 de julio de 2026 a las 9:30 a. m.
Los policías serán valorados en las próximas horas.
Los policías serán valorados en las próximas horas. Foto: suministrada a Semana

Una situación de alerta se registró en las últimas horas en El Tambo, Cauca, tras el reporte sobre la desaparición de cuatro policías, un mayor y tres patrulleros.

Fuentes de la Policía confirmaron que los uniformados ya fueron encontrados. Mientras tanto, los familiares de algunos de ellos aseguraron que: “están bien”, luego de recibir un breve reporte por parte de la Policía.

Iván Mordisco
Donde se desaparecieron los Policías hacen presencia hombres de Iván Mordisco. Foto: AFP

La situación fue crítica, según fuentes de la Policía, debido a que en la zona donde estaban perdidos los uniformados hacen presencia estructuras de alias Iván Mordisco.

El reporte inicial señala que los uniformados se perdieron cuando iban a recuperar un dron que estaban empleando para tareas de vigilancia en la zona.