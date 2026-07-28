“Están bien”: familiares de los policías que estaban desaparecidos en el Cauca, en zona de las disidencias de las Farc

Una situación de alerta se registró en las últimas horas en El Tambo, Cauca, tras el reporte sobre la desaparición de cuatro policías, un mayor y tres patrulleros.

Fuentes de la Policía confirmaron que los uniformados ya fueron encontrados. Mientras tanto, los familiares de algunos de ellos aseguraron que: “están bien”, luego de recibir un breve reporte por parte de la Policía.

Donde se desaparecieron los Policías hacen presencia hombres de Iván Mordisco. Foto: AFP

La situación fue crítica, según fuentes de la Policía, debido a que en la zona donde estaban perdidos los uniformados hacen presencia estructuras de alias Iván Mordisco.

El reporte inicial señala que los uniformados se perdieron cuando iban a recuperar un dron que estaban empleando para tareas de vigilancia en la zona.