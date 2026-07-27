Con la recta fina del gobierno Petro se van conociendo cifras que dejan un panorama desmotivante para algunos sectores como el de Defensa.

Documento donde se indica el presupuesto que requiere el Ejército para modernizarse. Foto: Suministrado a SEMANA.

De acuerdo con un documento publicado por el Departamento Nacional de Planeación, DNP, modernizar todo el Ejército tendría un costo de 25 billones de pesos.

La entidad publicó el estado en el que se encuentra la fuerza, dejando ver un escenario poco positivo para los militares que a diario combaten el crimen de alto impacto en el país. Casi todo el escenario armamentístico necesita ser renovado. Aviones, helicópteros, carros blindados, fusiles, entre otros, merecen se cambiados dado que algunos de ellos ya llegaron a su vida útil.

Este será uno de los grandes desafíos para el próximo gobierno, dicen los expertos en temas de seguridad nacional, quienes indican que es casi imposible obtener esa gran cantidad de dinero.