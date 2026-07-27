“Contemplar el reemplazo”. Ejército confirma exclusiva de SEMANA sobre crítica situación de los cañones Obús

En febrero de este año SEMANA reveló la difícil situación que presentaba el sistema de artillería Obús del Ejército. documentos revelados por este medio indicaban que era necesaria la intervención para estos equipos que estaban llegando a su vida útil.

Este documento de la inspección del Ejército advertía a la propia institución de presuntas irregularidades con el sistema Obús. Foto: Suministrada a Semana.

En los documentos que ha entregado el Ejército al empalme con el gobierno electo se confirma lo revelado por SEMANA hace cinco meses.

“El Ejército Nacional presenta actualmente un déficit generalizado del 96% en las capacidades requeridas para la artillería, especialmente en lo relacionado con el mantenimiento y sostenimiento de obuses”, señala el Ejército.

Accidentes en los Obús han generado muertos y heridos. Foto: Ejército.

Agrega que estos sistemas algunos ya cumplieron sus vida útil y es necesario su reemplazo. “Esta situación obedece principalmente al desgaste operacional generado por el empleo continuo de dichos obuses en diferentes áreas del país”.

Fallas advertidas

Y es que la situación con los obuses ha sido bastante compleja. En medio de entrenamientos se han presentado fallas que han dejado muertos y heridos.

En marzo de 2022, cinco militares resultaron heridos cuando uno de estos caños explotó, al parecer, por una falla y en diciembre de 2025, un militar murió y otros dos resultaron heridos en una acción similar.

En el informe en poder de SEMANA revelado hace cinco meses, la inspección advierte: “Los sistemas de artillería presentan fallas de precisión, con desviaciones de entre 200y 500 metros en los disparos a 10 kilómetros y 15 kilómetros; los técnicos de la empresa contratista concluyeron que estas fallas se debieron a problemas de mantenimiento en las cajas de elevación”.

Documentos en poder de SEMANA del Ejército revelan que estaban advertidas fallas en los sistemas de guerra Obús. Foto: Suministrada a Semana.

“Además de que los datos balísticos en la munición Heer50 BB estaban desactualizados en el software, se optó por realizar disparos únicamente con la pieza 622, la cual logró abatir el objetivo a 15 kilómetros, tras lo cual se actualizaron los datos en el softwaredel Neli en los demás sistemas 605, 614, 618,617 y 621 sin efectuar más disparos, incumpliendo las acciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento, evidenciando falta de control por parte del supervisor del contrato y del comité evaluado, generando incertidumbre en la veracidad del funcionamiento del sistema balístico Neli”, añade el documento.