El lujoso reloj de oro que portaba un hombre de alias Calarcá, dedicado a la extorsión

La excentricidad de los cabecillas de las disidencias de las Farc sigue siendo una de sus características principales. Así quedó demostrado una vez más en el mas reciente golpe de las Fuerzas Militares a las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

En el departamento del Huila, las tropas lograron la captura de varios hombres, entre ellos uno conocido como alias Caquetá, jefe de una subestructura de alias Calarcá dedicada a la extorsión.

Panfletos extorsivos decomisados a las disidencias de las Farc en el Huila. Foto: Ejército

En medio de los fusiles, panfletos extorsivos, cuadernos de contabilidad, fusiles y munición, los uniformados se encontraron con el lujoso reloj de oro del cabecilla.

De acuerdo con la información militar, el Gaula mediante información suministrada por fuente humana realizó registro y allanamiento a vivienda sobre la vereda las Delicias del municipio de Suaza, Huila, donde se tiene información de la ubicación de sujetos integrantes de la estructura Rodrigo Cadete perteneciente al bloque Jorge Suarez Briceño logrando el siguiente la captura de tres sujetos, incautación de fusiles, panfletos y otros elementos con los que intimidaban a los campesinos que se negaban a acceder a sus pretensiones criminales.

Fusiles decomisados a hombres de Calarcá en el Huila. Foto: Ejército

En el sitio había cuatro fusiles, ocho proveedores, ⁠munición calibre 5.56 mm, ⁠panfletos extorsivos estructura Rodrigo cadete, ⁠panfletos paz y salvo, ⁠material de intendencia y comunicaciones, entre otros.

Los capturados quedaron a disposición de autoridad competente para su respectiva judicialización.