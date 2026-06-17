Calarcá, Quindío, celebra 140 años con obras de renovación urbana, turismo accesible y apuesta por el desarrollo social

Calarcá, Quindío, conmemorará este año sus 140 años de historia con una agenda de actividades culturales y tradicionales que buscan exaltar el legado cafetero del municipio y fortalecer su posicionamiento turístico dentro del Eje Cafetero.

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El alcalde de Calarcá, Sebastián Ramos Velasco, destacó que la celebración trasciende un aniversario más y representa la oportunidad de reconocer más de un siglo de historia, cultura y desarrollo. Recordó que el municipio forma parte de la declaratoria de la UNESCO del Paisaje Cultural Cafetero y es sede de la Fiesta Nacional del Café, uno de los eventos más representativos de la región.

“Estamos muy contentos porque no es solamente un cumpleaños más del municipio, sino 140 años de historia, de desarrollo, de cultura y de tradición. Calarcá hace parte de la declaratoria de la UNESCO del Paisaje Cultural Cafetero y es el único lugar donde se celebra la Fiesta Nacional del Café”, afirmó el mandatario.

Según explicó, las festividades incluirán la conmemoración del Día Nacional del Café, el próximo 27 de junio, así como el tradicional Reinado Nacional del Café, considerado uno de los certámenes culturales más importantes del país.

Actualmente, Calarcá cuenta con cerca de 78.000 habitantes, de acuerdo con las cifras oficiales del DANE, aunque la administración estima que la población real se acerca a los 90.000 habitantes debido a la presencia constante de población flotante.

Uno de los eventos más esperados será el tradicional Desfile del Yipao, programado para el 28 de junio. De acuerdo con Ramos Velasco, esta actividad se ha consolidado como la más representativa del país en su categoría y atrae miles de visitantes cada año.

“Durante el fin de semana de las festividades, entre el desfile del Paisaje Cultural Cafetero y el desfile del Yipao, recibimos entre 40.000 y 50.000 visitantes. Las calles de Calarcá se llenan completamente y esto genera una importante reactivación económica para el comercio local”, señaló.

Además de la celebración, el alcalde destacó los avances que ha tenido el municipio en materia de turismo. Recientemente, Calarcá fue reconocida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur como uno de los municipios líderes en turismo accesible en Colombia.

Visitar plantaciones de café es uno de los planes para hacer en Calarcá, en el Quindío. Foto: Getty Images

La estrategia busca garantizar que personas con discapacidad o movilidad reducida puedan acceder sin barreras a espacios turísticos, gastronómicos y hoteleros.

“Hoy estamos trabajando para que todos los lugares turísticos, gastronómicos y hoteleros tengan condiciones de accesibilidad. Queremos que cualquier persona pueda visitar Calarcá y disfrutar de la ciudad sin limitaciones”, explicó.

En materia de desarrollo urbano, la administración también recibió reconocimientos internacionales por su visión de ciudad. El mandatario indicó que ya fueron entregados cerca de 3.000 metros cuadrados de nuevo espacio público y que próximamente iniciará la construcción de otros 15.000 metros cuadrados enfocados en la ampliación de andenes y la recuperación de espacios para los peatones.

“Estamos priorizando a la persona que camina. Hemos avanzado en procesos de peatonalización y queremos que el centro de la ciudad sea un lugar más seguro y accesible para todos”, manifestó.

La estrategia responde también a los cambios demográficos proyectados para la región. Según explicó el alcalde, municipios como Calarcá, Armenia, Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Manizales, Villamaría y Chinchiná enfrentarán en las próximas décadas un importante crecimiento de la población adulta mayor.

“Estamos pensando cómo preparar desde ahora la infraestructura pública para los próximos 20 años, entendiendo que tendremos una población cada vez más envejecida y que debemos garantizar espacios adecuados para ellos”, agregó.

Dentro de los proyectos que se ejecutarán durante los próximos meses se encuentra la construcción de la primera pista atlética reglamentaria en la historia del municipio, una obra que será ubicada en el sur de la ciudad, una zona que presenta importantes retos sociales.

“Queremos llevar la inversión a sectores donde históricamente ha sido limitada. La pista atlética estará en un sector donde viven más de 15.000 personas y donde actualmente solo existe una cancha deportiva”, explicó.

Paralelamente, la administración avanza en el fortalecimiento de la infraestructura para el suministro de agua potable mediante mejoras en la bocatoma, las líneas de conducción y la planta de tratamiento, con el objetivo de responder al crecimiento poblacional.

Otro de los frentes de trabajo se desarrolla en el corregimiento de Barcelona, considerado uno de los más grandes del país y donde habitan cerca de 18.000 personas. Allí se adelantan intervenciones urbanísticas en la plaza principal y otras obras destinadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes.

El alcalde aseguró que todas estas iniciativas hacen parte de una visión denominada “Infraestructura Pública para la Felicidad”, orientada a generar equidad en el acceso a espacios deportivos, recreativos y de integración comunitaria.

Asimismo, la administración impulsa el proyecto “Ciudad sobre Letras”, un centro de interpretación del Paisaje Cultural Cafetero que incluirá un museo del café, espacios gastronómicos y locales comerciales dedicados a promover la cultura cafetera.

“Queremos que Calarcá se convierta en un destino donde las personas lleguen, permanezcan y conozcan nuestros atributos culturales, patrimoniales y ambientales”, sostuvo.

Entre los principales atractivos turísticos del municipio se encuentran el Jardín Botánico del Quindío, reconocido por su mariposario, y el recorrido de la cultura cafetera, una experiencia que permite conocer todo el proceso de producción del café, desde la siembra hasta su consumo.

Finalmente, Ramos Velasco destacó la participación de Calarcá en la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias (Asointermedias), organización de la cual actualmente es secretario general de su junta directiva.

“Ha sido una plataforma muy importante para visibilizar a Calarcá, intercambiar experiencias con otras ciudades y aprender de modelos exitosos de gestión. Las ciudades intermedias compartimos retos similares y estos espacios nos permiten encontrar soluciones conjuntas”, concluyó.