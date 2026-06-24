El destino del Eje Cafetero que pocos ubican en el mapa; es ideal para vivir una escapada entre cafetales y montañas

El departamento del Quindío es un destino imperdible del Eje Cafetero colombiano.

Uno de sus municipios es Buenavista, ubicado a 27 kilómetros de Armenia y a 1.477 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura es de 20º C, con un área de 41.12 km², y tiene una población de alrededor de 2.834 habitantes, de acuerdo con la Alcaldía del municipio.

Su fundación ocurrió en marzo de 1933 por José Jesús Jiménez, proveniente del municipio de Granada, Antioquia, en el marco de la última etapa de la colonización antioqueña.

El destino del Quindío reconocido por su variedad de microclimas y la gran calidad de su café, ideal para el ecoturismo

“En el año 1928, empezaron a llegar un sinnúmero de personas, liderados por el señor José Jesús Jiménez Yépez entre otros, a un lugar ahora denominado Casa Museo, perteneciente al Néstor Jaime Cárdenas Jiménez, ubicado en el barrio Alto Bonito, donde entonces funcionaba una fonda, lugar de paso y descanso para los arrieros, que tenían cruce obligado por esta tierra para llegar de Antioquia al centro del país o al Valle del Cauca.

Claudio Ramírez, Jesús Castro, Arturo Palacino, Ramón Vélez y Polo Gil fueron algunos de los primeros colonos que llegaron a la región, los cuales se dedicaron a cultivar sus propias parcelas.

Estos, juntos a otros colonos, decidieron iniciar un caserío, decisión que sería el primer paso para la construcción de Buenavista”, señala la Alcaldía en una reseña en su portal web.

Finca Tradicional el Gran Mirador en Buenavista, Quindío Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Buenavista en Quindío

En 1944, Buenavista alcanzó la categoría de corregimiento departamental. Posteriormente, mediante la ordenanza 29 de Diciembre 10 de 1966, la primera Asamblea del Quindío lo erigió como municipio.

Economía y turismo

Los principales cultivos del municipio son el café, el plátano y la mora. También se practica la ganadería.

El pueblo del Eje Cafetero en el que se “vive sabroso”, un destino reconocido por su arquitectura y bellos paisajes

En materia cultural, uno de los principales eventos es la feria de cafés especiales de la cordillera, donde se realizan varias actividades como bailes y muestras culturales. “En esa fecha, con café en mano, sus 2.730 habitantes reciben a los turistas y compradores de café, que disfrutan de la privilegiada buena vista, adornada por cafetales, naranjos, limones y extensos cultivos de plátano”, subraya Paisaje Cultural Cafetero.

La práctica de deportes extremos es otro atractivo para quienes visitan esta población. Estos se realizan en el Cerro de las Tres Cruces.

“El parapente es una de las actividades de aventura que se pueden practicar en Buenavista. Existen pocos lugares en Colombia que ofrezcan una experiencia de vuelo en parapente similar a la que se puede encontrar en Buenavista. No todos los destinos de aventura ofrecen la posibilidad de admirar un lugar declarado patrimonio de la humanidad desde las alturas”, agrega el sitio Rutas del Paisaje Cafetero.