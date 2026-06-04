El destino del Quindío reconocido por su variedad de microclimas y la gran calidad de su café, ideal para el ecoturismo

El Quindío es un destino imperdible ubicado en el Eje Cafetero. Uno de sus municipios es Génova, situado a 52 kilómetros de Armenia y reconocido por su arquitectura y tradición cafetera.

Asimismo, es considerado un lugar privilegiado para el turismo rural, especialmente para los amantes de los destinos poco explorados, quienes “encontrarán en este municipio un sitio ideal para entrar en contacto con la cultura cafetera en su estado más puro”, asegura el portal Rutas del Paisaje Cafetero.

Destinos del Eje Cafetero por descubrir. Foto: Créditos: Parques Nacionales Naturales de Colombia - Facebook: Alcaldía Municipal de Génova / API

Entre los principales sitios de interés del municipio se encuentran la reserva regional Páramo y Bosques Altoandinos y la cascada Las Brisas, reconocidas como lugares ideales para practicar senderismo. Adicionalmente, en la reserva natural El Mirador se realiza avistamiento de aves.

Así es la ‘tierra de la diversión’ del Eje Cafetero, un municipio ideal para disfrutar de la naturaleza y descansar

“El mejor café del mundo”

Rutas del Paisaje Cafetero resalta que muchas de las fincas productoras de algunos de los cafés especiales con más reputación se encuentran en Génova, por lo que el municipio tiene ganado un lugar entre “los productores del mejor café del mundo”.

“Génova es tierra de caficultores orgullosos. En esta localidad se rinde culto al producto insignia de Colombia. Las montañas de este bello municipio son el contexto ideal para el desarrollo de una cultura alrededor de la producción de cafés especiales; sus tierras de origen volcánico y la variedad de microclimas son garantía para la producción de un grano de excelente calidad”, agrega la publicación, que resalta que en la producción de café en esta población se mezclan la tradición y la modernidad.

“En la actualidad, a la tradición centenaria del cultivo del café en Génova ha llegado la industrialización. Génova cuenta con su propia planta de transformación, donde se trilla, se tuesta, se muele y se empaca el grano bajo la marca Café Génova”, subraya.

Paisaje Cultural Cafetero

Génova hace parte del Paisaje Cultural Cafetero de Colombia (PCC), una región reconocida por su excepcional combinación de belleza natural, tradición cafetera y patrimonio cultural. Fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco en 2011, y comprende áreas de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y el norte del Valle del Cauca.

El pueblo del Eje Cafetero en el que se “vive sabroso”, un destino reconocido por su arquitectura y bellos paisajes

El Paisaje Cultural Cafetero es mucho más que una zona productora de café. Es el resultado de más de 100 años de interacción entre el ser humano y la naturaleza, en condiciones difíciles de montaña, con un modelo de desarrollo agrícola sostenible y respetuoso del entorno, según señaló el organismo internacional.