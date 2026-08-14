El municipio tolimense donde el ‘chupado’ es una delicia, un destino con rica gastronomía e historia

El departamento del Tolima es uno de los más encantadores de Colombia gracias su riqueza natural y cultural.

Uno de sus municipios es Falán, ubicado en el norte de esta zona del país, a dos horas y 15 minutos de Ibagué y a cuatro horas y 30 minutos de Bogotá.

Esta población tiene una rica historia. De acuerdo con la Gobernación del departamento, debido a su ubicación geográfica entre las montañas del norte del Tolima, pasaron por su territorio “lustres e importantes personajes de los siglos XVIII y XIX como José Celestino Mutis, Tomas María Gallego, Humboldt, Robert Stevenson y Simón Bolívar”.

Su clima es tropical, con promedio de 23 grados centígrados. Y su economía se basa principalmente en el cultivo de aguacate, cacao, café, maíz y plátano.

En cuanto a la gastronomía, el principal plato del municipio es el ‘chupado’, también llamado fiambre.

“Es un sudado de arroz, papa, yuca, tajada de plátano maduro, pollo, carne de cerdo y huevo duro. Todo esto va envuelto en hoja de viado o bijao, parecida a la hoja de plátano. Con estos almuerzos se benefician varias familias de la región quienes los preparan con mucha dedicación”, describe la Gobernación en una reseña en su portal web.

Y agrega: “En Falan podrá encontrar restaurantes de comida típica y comidas rápidas de excelente calidad, además de tiendas y cafeterías para comprar bebidas”.

‘Ciudad perdida’, uno de sus principales atractivos

Uno de los principales atractivos de esta población, que es apodada como el ‘balcón del Tolima’, es la ciudad perdida, uno de los destinos turísticos más desconocidos del Tolima.

Esta es una antigua construcción minera ubicada en la parte alta de la cordillera central, que usaron los colonos españoles para saquear el oro y la plata de los indígenas pijaos, los primeros pobladores del territorio, según describe la Gobernación del Tolima.

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“La ciudad es una compleja infraestructura de túneles, resguardos, pasajes y muros que se construyeron durante el siglo XVIII, y según cuentan los habitantes de la zona, se conectan con la Casa de la Moneda de San Sebastián de Mariquita”, subraya la entidad.

En esta mina trabajaron esclavos negros e indígenas bajo el dominio español desde la primera mitad del siglo XVIII, “cuando fue colonizada por españoles, hasta finales de la década de 1810, cuando Colombia se independizó de la corona extranjera”.

Falán es uno de los destinos turísticos para visitar en Tolima. Foto: Foto tomada de la Gobernación del Tolima.

Las ruinas de la ciudad perdida se encuentran en la ronda hídrica de la quebrada Morales, a dos kilómetros del casco urbano de Falan. En esta zona fue construido un sendero ecológico con puentes artesanales en guadua, bordeando la quebrada y que permiten apreciar la naturaleza, resalta la entidad.

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“Los visitantes pueden internarse en algunas de las cuevas y pasadizos rememorando las historias de esclavitud y saqueos que marcaron la época de la Conquista de América –principalmente por España y Portugal y luego por otras potencias europeas–, quienes sometieron a los pueblos originarios a su estilo de vida político y cultural”, agregó la Gobernación.