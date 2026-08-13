Tres pueblos de Antioquia para visitar en este puente festivo de agosto

El departamento de Antioquia es uno de los destinos turísticos más atractivos del país. Sus 125 municipios ofrecen a los visitantes una diversidad de experiencias, entre hermosos paisajes, arquitectura tradicional y una invaluable riqueza cultural.

A continuación, tres poblaciones de este departamento para conocer en el próximo puente festivo.

Puerto Berrío

Este municipio se encuentra ubicado a 174 kilómetros de Medellín. Entre sus sitios de interés esta publicación resalta, en primer lugar, la casa museo Hotel Magdalena, que fue inaugurada en 1883 y es reconocida por su arquitectura y por ser una de las primeras edificaciones de dos pisos que se construyó en Antioquia. Actualmente, hace parte de la Décimo Cuarta Brigada del Ejército Nacional.

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Otro lugar destacado es el Parque Enrique Olaya Herrera, conocido también como el Parque de las Locomotoras debido a que en él se encuentra un monumento al antiguo ferrocarril de Antioquia, con una de sus locomotoras. A pocos metros de allí está la sede de la alcaldía municipal.

El puente Monumental también es un sitio reconocido. Está ubicado sobre el río Magdalena, une al municipio con el departamento de Santander y ofrece una de las mejores vistas de la zona.

Entre los lugares para el turismo de naturaleza se encuentra la ciénaga Chiqueros, que tiene más de 6.500 hectáreas y fue declarada zona protegida. Este cuerpo de agua, que hace parte del sistema de humedales del Magdalena Medio, está ubicado a una hora de la cabecera municipal.

Puerto Berrío es uno de los lugares más relevantes para conocer en Antioquia. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Salgar

Se encuentra ubicado a 94 kilómetros de Medellín, dos horas y media de distancia en vehículo.

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia Travel, entre sus principales sitios de interés se destaca la Casa de la Cultura Luis Fernando Vélez. “Subyacente al parque principal, se localiza esta casa de color amarillo que contiene en su interior la biblioteca pública y el Museo Francisco Palau”, destaca la publicación.

La iglesia San Juan Evangelista es otro sitio de interés. El templo católico tiene tres naves y su estilo es neorrománico.

Respecto a lugares para el ecoturismo, se resalta el Cerro Plateado, que permite apreciar una hermosa vista de de Urrao y Salgar.

También es reconocido el charco La Liboriana. Este lugar es considerado un espacio perfecto para los amantes del turismo ecológico, “ya que ofrece la posibilidad de acampar y disfrutar piscinas naturales de aguas frías”.

Un sitio adicional destacado por la Alcaldía de Salgar es el cementerio Las Trompetas.

“Este campo santo es fiel copia del mausoleo Carmeliano de Génova, Italia. Se erigió entre 1954 y 1958 gracias a que doña Juliana Restrepo Jhonson y la señorita Ligia González Restrepo, habitantes del municipio, fueron las encargadas de recolectar los fondos suficientes para la elaboración del diseño arquitectónico. Las naves frontales del cementerio asemejan edificaciones medievales”, explica la entidad en su sitio web.

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Amalfi

Este municipio se encuentra ubicado a 151 kilómetros de Medellín, a tres horas y 10 minutos de distancia en vehículo.

Entre sus principales sitios de interés se encuentra el Jardín botánico, que es considerado como una reserva del municipio." Tiene un bosque nativo y diversidad de plantas. Un lugar ideal para aprender sobre botánica", destaca Antoquia Travel.

El Alto del Cristo es otro lugar destacado. Es uno de los cerros tutelares que tiene el municipio. “Allí se encuentran ubicados algunos monumentos religiosos que hacen alusión a un cristo crucificado y por el camino trazado hasta la cima del cerro hay 14 cruces donadas por familias del municipio que representan el santo viacrucis”, agrega la publicación turística antioqueña.

El alto de la línea también se resalta. Ubicado en uno de los cerros del municipio, en su cima encontrará una escultura en honor a la virgen María, ideal para el turismo religioso.

Los Tequendamitas son otro sitio imperdible. Esta rodeado por bosques y cascada.