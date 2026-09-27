Tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el empate de Tolima y la victoria de Alianza

Este domingo 27 de septiembre terminó oficialmente la fecha número 12 de la Liga BetPlay con el compromiso entre Fortaleza y Deportes Tolima en el estadio Metropolitano de Techo, en la ciudad de Bogotá.

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Sin embargo, la jornada dominical tenía programado otro juego que representó movimientos tanto en la tabla del segundo semestre como en la del acumulado del promedio para el descenso, puesto que se enfrentaron Jaguares de Córdoba y Alianza FC en el estadio Jaraguay de la ciudad de Montería.

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Tabla de posiciones

América es el líder y está a seis puntos de clasificarse. Foto: Google

Jaguares estuvo cerca de salir de la última posición, pero terminó perdiendo contra Alianza. Foto: Google

Tabla del descenso

Jaguares se mantiene último en la tabla del descenso. Foto: Win Sports

Jaguares vs. Alianza FC

Ambos equipos llegaban a la capital cordobesa con la clara necesidad de sumar puntos. La urgencia recaía sobre todo en el cuadro local, ya que Jaguares es último en la tabla del descenso con 25 puntos obtenidos en 29 partidos jugados, lo que le otorga un promedio de 0.862.

La situación en Alianza tampoco era la más favorable antes del pitazo inicial, pues ocupaba la casilla número 16 en el acumulado del descenso con 119 puntos en 108 partidos para un promedio de 1.101.

En el trámite del juego, Jaguares hizo sentir la localía y rápidamente se fue al frente en el marcador gracias a una anotación del delantero Andrés Rentería sobre el minuto 15. Pese a este golpe inicial, Alianza no se dio por vencido y con anotaciones de Jair Castillo y Jhildrey Alejandro Lasso logró remontar el juego para llevarse los tres puntos fuera de casa.

¡ZAPATAZO LETAL Y GOLAZO DE JHAIR CASTILLO PARA PONER EL 1-1 DE @AlianzaFc_ofic! El 'Vallenato' empata el juego con un golazo. #LALIGAxWIN 🪗⚽🔥 pic.twitter.com/xyUCMAoKpI — Win Sports (@WinSportsTV) September 27, 2026

Con esta victoria, el conjunto vallenatero pasó de ocupar la casilla número 19 a la 15 en la tabla de posiciones del torneo; sin embargo, aún debe lidiar con una diferencia de gol de menos 10 que le pesa para poder subir más puestos.

Por su parte, los de Montería se mantienen en la última posición del descenso y deberán mejorar mucho su nivel si quieren mantener la categoría.

Fortaleza vs. Deportes Tolima

Por otro lado, en la capital de la República, el conjunto bogotano atravesaba una mala racha, debido a que, pese a no estar comprometido en la tabla del descenso, sí ocupaba la casilla número 18 al comenzar el encuentro, producto de una victoria, cinco empates y cinco derrotas.

¡GOLAZO DE @cdtolima POR MEDIO DE JORGE CABEZAS HURTADO! Buena acción colectiva y el atacante marca el 2-1 ante Fortaleza. #LALIGAxWIN 😎⚽🐷 pic.twitter.com/iAinv43mCn — Win Sports (@WinSportsTV) September 28, 2026

Mientras tanto, el pijao venía con una buena actualidad y luchando por consolidarse en las primeras casillas del campeonato para disputar la estrella de fin de año.

El compromiso en Bogotá tuvo bastantes emociones y ambos equipos contaron con oportunidades de gol. Sin embargo, no fue sino hasta el minuto 30 cuando Yesid Díaz tuvo un infortunio y convirtió un autogol con el que Deportes Tolima se fue al frente en el marcador.

Posteriormente, Fortaleza logró igualar el partido gracias a una anotación de Juan Sebastián Herrera; seguidamente, Jorge Hurtado, quien entró desde el banco de suplentes, anotó el 2-1 a favor del Tolima.

¡SEÑOR GOLAZO DE SEBASTIÁN NAVARRO Y @FortalezaFC_Of LO EMPATA EN LA ÚLTIMA DEL PARTIDO! Tremendo cobro de tiro libre y el marcador 2-2 ante Tolima. #LALIGAxWIN 😎⚽🔥 pic.twitter.com/LjmwsMj5Ej — Win Sports (@WinSportsTV) September 28, 2026

Cuando parecía que el partido estaba sentenciado, el juez central pitó una falta en los últimos minutos del encuentro sobre el área defendida por Neto Volpi, dejando la última posibilidad de Fortaleza en los pies de Sebastián Navarro, quien convirtió un espectacular gol de tiro libre para colocar el 2 a 2 final del encuentro.

Con este resultado, el piajo se mantiene en la séptima casilla gracias a cinco victorias, tres empates y tres derrotas, con un total de 18 puntos en 11 partidos. Mientras que los de Bogotá se mantienen en la posición 17, con 8 puntos.