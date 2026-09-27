Néstor Lorenzo dio detalles de quién podría ser el próximo portero titular de la Selección

En el marco del partido amistoso disputado el pasado sábado, 26 de septiembre, en el estadio M&T Bank de Baltimore, la Selección Colombia igualó 1-1 frente a México en un compromiso que marcó el inicio de un proceso de recambio generacional sin figuras habituales como James Rodríguez y Juan Fernando Quintero.

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Tras la finalización del encuentro, el director técnico argentino Néstor Lorenzo centró gran parte de sus declaraciones en el rendimiento del guardameta Álvaro Montero y su pulso por asentarse en la titularidad del arco tricolor.

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Al ser consultado sobre si las intervenciones de Montero ante el conjunto azteca fueron suficientes para afianzarse como el número uno del equipo nacional, Lorenzo respaldó con firmeza el momento futbolístico que atraviesa el golero.

El estratega confirmó que Montero llega con la confianza alta desde el fútbol argentino: “Montero es un jugador que viene muy bien en Boca, con muy buenas actuaciones, y sabemos lo que puede dar. Cada vez que participó, lo hizo muy bien, así que siguen sumando. Seguimos ahí sumando partidos y conformes con todos en general por la actitud”.

Balance del recambio generacional y desarrollo del juego

El entrenador nacional enfatizó que actuaciones como la de Montero le brindan tranquilidad al cuerpo técnico dentro del proceso de evaluación de nuevas alternativas.

Montero formó parte del 11 titular contra México. Foto: AP Photo/Stephanie Scarbrough

A pesar de reconocer que el equipo cometió desatenciones colectivas en la fase inicial, Lorenzo reiteró que la mayoría de los fallos son corregibles y resaltó la disposición del grupo para afrontar el trámite del partido ante una selección de alto nivel.

En lo que respecta al trámite en la cancha, Colombia se puso en ventaja a los 10 minutos gracias a un remate de cabeza del delantero Luis Suárez. Sin embargo, el cuadro mexicano reaccionó y logró la igualdad por intermedio de una destacada maniobra individual del juvenil Gilberto Mora.

En la rueda de prensa, Lorenzo admitió que el rival superó a la escuadra cafetera durante la primera mitad debido a presiones tardías y espacios concedidos entre líneas.

No obstante, valoró la corrección táctica en el complemento, la versatilidad de piezas como Jhon Arias y la presentación de los futbolistas debutantes, concluyendo que el saldo del ensayo fue promisorio de cara al futuro de la Selección Colombia.