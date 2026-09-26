Selección Colombia empató contra México: goles, emociones y peleas en el vibrante encuentro

La Selección Colombia enfrentó a su similar de México en la noche de este sábado 26 de septiembre en las instalaciones del M&T Bank Stadium de Baltimore.

Titular de la Selección Colombia para enfrentar a México: Néstor Lorenzo dio sorpresa

Este encuentro internacional marcó un cambio generacional en la estructura de la Tricolor, teniendo en cuenta que fue el primer partido oficial luego de que James Rodríguez y Juan Fernando Quintero le dieran el adiós definitivo a la selección nacional, dejando así la responsabilidad del mítico dorsal número 10 en la espalda del mediocampista Jhon Arias.

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El conjunto sudamericano, dirigido por el estratega Néstor Lorenzo, se puso en ventaja temprana sobre el minuto 10 del primer tiempo, gracias a una prolija acción colectiva iniciada desde el sector medio del campo.

Cronología del partido

Tras una serie de toques precisos diseñados para desarticular el bloque defensivo mexicano, la jugada finalizó con un centro al área donde el atacante Luis Suárez conectó el balón de buena manera para vencer la resistencia del guardameta rival y decretar el 1-0 parcial en el escenario deportivo de Estados Unidos.

🇨🇴⚽ ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE COLOMBIA!



¡LUIS SUÁREZ, DE CABEZA, PONE EL PRIMERO PARA LA ‘TRICOLOR’! 🔥#futbol2026 pic.twitter.com/iRyW5uvOpb — Gol Caracol (@GolCaracol) September 27, 2026

La anotación cafetera llegó gracias a una rápida transición ofensiva gestada desde la zona defensiva de la Tricolor. El lateral Daniel Muñoz inició la jugada y habilitó a Richard Ríos, quien, tras superar a su respectiva marca con una hábil maniobra individual, envió un centro preciso al espacio ubicado exactamente entre los defensores centrales mexicanos.

Allí, el delantero Luis Suárez conectó el balón con un potente remate de cabeza para vencer al guardameta rival y anotar el único tanto del encuentro hasta ese momento.

Tras la consecución del primer gol, la Selección Colombia afianzó su postura sobre el terreno de juego administrando la posesión de la pelota.

🇨🇴😱 ¡CERO Y VAN TRES!

El palo vuelve a salvar a Colombia, que sigue ganando 1-0 frente a México. 🔥#futbol2026 pic.twitter.com/k8fxkdwsKY — Gol Caracol (@GolCaracol) September 27, 2026

Con la ventaja en el marcador, la nómina tricolor administró el ritmo del juego en el territorio estadounidense, manteniendo la estructura táctica establecida para afrontar este compromiso internacional sin sus habituales referentes creativos en el mediocampo, aunque sin generar nuevas oportunidades claras de peligro en la portería mexicana durante el resto de la primera mitad.

Por su parte, el seleccionado de México intentó aproximarse constantemente al área rival mediante la ejecución de envíos cruzados desde las bandas laterales.

🇨🇴😱 ¡SE SALVÓ COLOMBIA!



El palo, en dos ocasiones, evitó el empate de México. 🥵#futbol2026 pic.twitter.com/mGRXmksJv0 — Gol Caracol (@GolCaracol) September 27, 2026

No obstante, la dupla de defensores centrales conformada por Davinson Sánchez y Jhon Lucumí interceptó los intentos ofensivos del conjunto azteca, manteniendo la ventaja por la mínima diferencia para la escuadra sudamericana. Con el 1 a 0 parcial, ambos equipos se marcharon a los camerinos para plantear el desarrollo del segundo tiempo.

Igualdad mexicana y modificaciones en la nómina

Para la etapa complementaria, el conjunto mexicano logró encontrar la paridad y realizar el descuento sobre el minuto 62 del tiempo global. Esto se produjo gracias a un pase cruzado que recibió Gilberto Mora y colocó el 1 a 1 definitivo en el marcador del recinto. Mora abandonó el terreno de juego inmediatamente después de realizar la anotación para su equipo.

🇲🇽⚽ ¡GILBERTO MORA PUSO EL EMPATE PARA MÉXICO!



🔥 Tremenda definición del mexicano para igualar el partido#futbol2026 pic.twitter.com/cdJHY1pIgO — Gol Caracol (@GolCaracol) September 27, 2026

Minutos después de recibir el gol del empate, Néstor Lorenzo decidió realizar tres cambios simultáneos, dejando fuera del terreno de juego a Luis Suárez, Carlos Andrés Gómez y Álvaro Angulo.

En su lugar, el entrenador decidió dar paso al ingreso de Kevin Viveros, Jaminton Campaz y Samuel Velásquez, buscando recomponer el esquema de cara a la finalización del partido y apuntando al próximo reto de la gira que se llevará a cabo en el Sports Illustrated Stadium en Harrison, Nueva Jersey.

En los últimos minutos, Gustavo Puerta tuvo un enfrentamiento con un rival mexicano que desencadenó un cruce entre ambos oncenos y con eso, el juez central decidió dar por clausurado el encuentro.