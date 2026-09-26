¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?: rival, día y hora del próximo encuentro de la Tricolor

Luego de concretar un empate 1-1 ante la Selección de México en la noche de este sábado 26 de septiembre en las instalaciones del M&T Bank Stadium de Baltimore, la Selección Colombia definió su programación para el cierre de la gira internacional de partidos amistosos en suelo estadounidense.

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El compromiso disputado en Maryland marcó el inicio del proceso de recambio generacional en la escuadra dirigida por Néstor Lorenzo, siendo el primer partido oficial tras el retiro definitivo de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, encuentro que permitió el estreno del atacante Jhon Arias portando la camiseta con el dorsal número 10.

En lo respectivo a las acciones del encuentro ante el conjunto azteca, la escuadra sudamericana logró tomar la ventaja parcial sobre el minuto 10 de la etapa inicial mediante una transición iniciada por Daniel Muñoz, continuada por un desborde de Richard Ríos y finalizada con un remate de cabeza por parte del delantero Luis Suárez.

Pese al control ejercido por la zaga conformada por Davinson Sánchez y Jhon Lucumí durante la primera mitad, el seleccionado de México alcanzó la paridad en el minuto 62 del tiempo global con un remate de Gilberto Mora tras recibir un pase cruzado en el área cafetera.

Próximo partido de la Selección Colombia

Finalizado el duelo en Baltimore, el cuerpo técnico del combinado patrio ajusta los detalles logísticos para encarar su siguiente presentación internacional en territorio norteamericano, la cual se disputará a comienzos del mes de octubre.

Finaliza el partido de nuestra Selección Colombia Masculina de Mayores 🆚 🇲🇽



🇨🇴 1-1 🇲🇽

⚽️ Luis Suárez#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/uG39JUkGnk — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 27, 2026

El calendario y las especificaciones oficiales del próximo encuentro de la Tricolor son los siguientes:

Rival: Selección de Paraguay.

Selección de Paraguay. Fecha: Viernes 2 de octubre.

Viernes 2 de octubre. Hora: 7:00 p. m. (hora colombiana).

7:00 p. m. (hora colombiana). Lugar: Sports Illustrated Stadium, Harrison, Nueva Jersey (Estados Unidos).

Con este duelo programado frente al seleccionado paraguayo en el estado de Nueva Jersey, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo dará continuidad a la evaluación de variantes tácticas en el mediocampo y el frente de ataque para consolidar el grupo de futbolistas tras la salida de sus habituales referentes creativos.